Обсужден британский опыт по внедрению электронных услуг

17 марта в Ташкенте состоялся «круглый стол» на тему «Опыт Великобритании по трансформации электронных услуг», организованный совместным проектом Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и ПРООН «Продвижение электронного правительства для улучшения качества предоставления государственных услуг» при поддержке Посольства Великобритании в Узбекистане.

В мероприятии приняли участие руководители и ответственные сотрудники Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства народного образования, Хокимията г. Ташкента, ТПП, ПРООН, АБР и Посольства Великобритании.

На мероприятии было отмечено, что Великобритания занимает первое место в международном рейтинге ООН по электронному правительству и изучение передового британского опыта в области трансформации государственных услуг является актуальным для Республики Узбекистан.

Реформа системы государственного управления является одним из направлений Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.

Вниманию участников начальником европейского и международного отдела Государственной службы цифрового развития правительства Великобритании (GDS) Дэниелом Лоу была представлена презентация «Общегосударственный подход к электронному правительству», где было рассказано о британском опыте построения электронного правительства. Ключевыми факторами успеха были названы: применение гибкой методологии реализации ИТ-проектов (agile), всесторонний учет интересов пользователей при создании электронных услуг, а также платформенный подход к архитектуре электронного правительства.

Также была представлена презентация «Дальнейшее развитие электронных услуг в Узбекистане. Пути внедрения британского опыта по трансформации электронных услуг». Было рассказано о текущих вызовах по созданию электронного правительства в Узбекистане, перечислено приоритетные проекты в этой сфере, а также озвучены наиболее важные задачи, стоящие перед госорганами для их успешной реализации.

В ходе обсуждения участники «круглого стола» имели возможность задать вопросы британским экспертам и прокомментировать возможности применения опыта Великобритании по цифровой трансформации в Узбекистане.

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