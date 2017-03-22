Обсуждены вопросы совершенствования законодательства в сфере СМИ

22 марта 2017 года в Законодательной палате Олий Мажлиса организован семинар на тему: «Реализация Стратегии действий: совершенствование законодательства, регулирующего деятельность средств массовой информации».

Организатором семинара выступил Комитет по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан. В нем приняли участие представители СМИ, институтов гражданского общества, ученые и специалисты информационной сферы.

В ходе мероприятия отмечалось, что за годы независимости проделана широкомасштабная работа и достигнуты значительные результаты в области демократизации и либерализации информационной сферы. Только за последние годы в данной сфере принято более 10 законодательных актов, направленных на дальнейшую демократизацию и либерализацию средств массовой информации, обеспечение гласности и открытости проводимых общественно-политических и социально-экономических реформ.

Основной целью проведения мероприятия явилось обсуждение проектов законов, разработанных в рамках Стратегии действий и предусматривающих внесение изменений и дополнений в Законы Республики Узбекистан «О защите профессиональной деятельности журналиста» и «О средствах массовой информации». Также обсуждены перспективы развития национальных СМИ, усиления их роли в процессах по широкому и достоверному информированию общественности об осуществляемых в стране общественно-политических и социально-экономических реформах.

Как отмечалось, усиление роли средств массовой информации, защита профессиональной деятельности журналистов определено в Стратегию действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в качестве одной из важных составляющих процесса совершенствования системы государственного и общественного строительства.

Представление участникам семинара проектов вышеуказанных законов, подготовленных экспертными группами, позволило организовать их широкое обсуждение. Выступающие подчеркнули важность рассматриваемых документов с точки зрения дальнейшей демократизации общественной жизни, реформирования информационной сферы, обеспечения свободы слова и информации.

В качестве сильных сторон разработанных законопроектов отмечалась их нацеленность на формирование единой, эффективной системы государственной поддержки деятельности национальных СМИ, обеспечения их экономической и творческой независимости.

В целом, принятие данных законов способствует четкому определению механизмов государственной поддержки деятельности СМИ, усилению роли СМИ и журналистов в осуществлении общественного контроля.

По итогам семинара высказан ряд конкретных замечаний, предложений и рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование текстов подготовленных документов, а также принято решение обеспечить широкий доступ всех заинтересованных лиц к проектам данных законов на стадии их общественного обсуждения, организовать учет поступающих предложений.

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