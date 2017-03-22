В ТУИТ организован очередной научно-практический семинар

В целях, ознакомление и обучение преподавателей, ученых, докторантов, сотрудников информационно-библиотечных учреждений Узбекистана работе с прогрессивными технологиями поиска и использования мировых источников электронных научно-образовательных ресурсов, а также улучшения качества научных исследований и публикаций кафедрой «Информационно-библиотечные системы» Ташкентского университета информационных технологий при поддержке Комитета по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Национального офиса ERASMUS+, HEREs, ООО «E-LINE PRESS», МВССО, Государственной научной медицинской библиотеки Узбекистана, Национальной библиотеки Узбекистана было проведено 9-е ежегодное мероприятие под названием «ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК».

На мероприятие приглашены представители ведущих компаний мира (Сlarivate Analytics, EBSCO information services, Wiley, ProQuest, Springer+Nature, Oxford University Press, eIFL и других издательств и агрегаторов), специализирующихся на создании электронных баз данных по научно-образовательным ресурсам, для проведения презентаций и мастер классов для пользователей.

Руководители научных центров, директора и ведущие специалисты библиотек, преподаватели, докторанты, соискатели ученых степеней и студенты приняли участия в данном семинаре.

Проведение семинара позволит участникам получить знания и навыки по современным методам управления и взаимодействия между информационно-библиотечными учреждениями в системе высшего образования; комплектованию фондов ИРЦ и обеспечения эффективного доступа и использования мировых информационных научно-образовательных ресурсов; развитию корпоративной сети и консорциума ИРЦ для повышения уровня информационного обслуживания научных исследований и учебного процесса в вузах.

Кроме того, преподаватели и директора информационно-библиотечных учреждений получат важные знания по прогрессивному опыту ЕС подготовки библиотечных кадров; требованиям к квалификации библиотекарей; использованию новых ИКТ технологий в процессе обучения; методах взаимодействия библиотечных факультетов и кафедр с информационно-библиотечными учреждениями.

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