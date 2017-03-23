24 марта т.г. во всех регионах страны пройдут специализированные ярмарки вакансий для специалистов ИКТ

Развитие и широкое применение информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) является глобальной тенденцией мирового развития и в Узбекистане процесс внедрения современных ИКТ охватил все сферы жизни. Проводимая в данном направлении масштабная работа требует специалистов ИКТ с высокой квалификацией и потенциалом.

24 марта 2017 года по инициативе Мининфокома, Минтруда, МВССО и Центра ССПО во всех областных центрах, в городе Ташкенте и столице Каракалпакстана пройдут специализированные «Ярмарки вакансий» для специалистов ИКТ.

На ярмарке вакантными рабочими местами будут представлены сотовые операторы, телекоммуникационные компании, интернет-провайдеры, разработчики ПО и многие другие предприятия, организации и учреждения, специализирующиеся на ИКТ, такие как центр «UNICON.UZ», «UZINFOCOM». Также для участия в организуемых ярмарках приглашены представители кадровых служб государственных органов, предприятий и организаций различных отраслей экономики нашей страны.

В ходе ярмарки участники смогут не узнать о существующих вакантных местах в предприятиях и организациях сферы ИКТ, но и получить квалификационные консультации от представителей ТПП, налоговых органов и коммерческих банков о формах предпринимательской деятельности, существующих льготах и преференциях, особенностях налогообложения и возможностях оформления кредитов для желающих начать свой собственный бизнес.

Исходя из потребностей ведущих экономических отраслей и сфер к ИКТ специалистам, а также оказание молодым специалистам содействия в трудоустройстве на работе ярмарки примут участие около 2 тыс. выпускников Ташкентского университета информационных технологий имени аль-Хорезми, его региональных филиалов и 22 тыс. выпускников профессиональных колледжей по направлению ИКТ. Мероприятия начнутся в 10.00 часов.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ, ГДЕ СОСТОЯТСЯ «ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ» ПРИВОДИТСЯ НИЖЕ:

г.Ташкент – здание ТУИТ (Юнусабадский район, Проспект Амира Темура, дом 108), тел. (371)-238-43-57;

г.Самарканд – здание Самаркандского филиала ТУИТ (Адрес: улица Шохруха Мирзо, дом 37а), тел. (366) 234-42-10;

г.Фергана — здание Ферганского филиала ТУИТ (Адрес: улица. Мустакиллик, дом 185а), тел. (373) 244-44-44;

г.Карши – здание Каршинского филиала ТУИТ (Адрес: Бешкентское шоссе 3 км), тел. (375) 221-12-08;

г.Ургенч – здание Ургенчского филиала ТУИТ (Адрес: улица. Ал-Хорезмий, дом 110), тел. (362) 224-52-52;

г.Нукус – здание Нукусского филиала ТУИТ (Адрес: улица А.Досназаров, дом 74), тел. (361)222-14-41;

г.Наманган – здание Наманганского профессионального колледжа транспорта и информационных технологий (Адрес: улица 8-марта, дом 6), тел. (369) 227-12-61;

г.Андижан – здание Андижанского профессионального колледжа информационных технологий (Адрес: улица Л.Толстого, дом 36), тел. (374) 226-03-55;

Жондорский район Бухарской области – здание Жондорского профессионального колледжа промышленности (Адрес: улица Махмуда Таробий, дом 1), тел. (365) 223-04-40;

г.Джизак – здание Джизакского профессионального колледжа транспорта и связи (Адрес: улица Ш.Рашидова, дом 259), тел. (372) 226-21-84;

г.Навои – здание Навоийского профессионального колледжа информатики и электронной промышленности (Адрес: проспект Галаба, 228 дом), тел. (436) 223-82-82;

г.Термез – здание Термезского профессионального колледжа информационных технологий и бытовых услуг (Адрес: ул. А.Навои, дом 41), тел. (376) 223-46-84;

г.Гулистан – здание Гулистанского профессионального колледжа компьютерных и информационных технологий (Адрес: улица Ш.Рашидова, дом 49), тел. (367) 235-00-10.

Министерство труда приглашает все заинтересованные организации, предприятия и учреждения принять в работе организуемых «Ярмарок вакансий» и усилить свою команду высококвалифицированными специалистами в области ИКТ.

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