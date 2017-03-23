IUT и SAP намерены расширить сотрудничество

Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) и всемирно известная компания SAP (Германия) намерены расширить сотрудничество.

Ректор Университета Инха в г. Ташкенте Сарвар Бабаходжаев и генеральный директор SAP по странам СНГ Илья Юрьев провели переговоры в Ташкенте.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между IUT и компанией SAP, которая является из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений.

Сарвар Бабаходжаев и Илья Юрьев также обсудили вопросы по участию Университета Инха в г. Ташкенте в глобальной академической программе SAP – Университетский Альянс SAP.

Учитывая роста внедрения приложений SAP в компаниях и организациях Узбекистана, стороны рассмотрели подготовку специалистов по программам немецкой компании.

SAP — один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Компания помогает организациям любого размера и специализации эффективнее управлять своим бизнесом, будь то вспомогательные службы или совет директоров, склад или магазин, настольные или мобильные приложения.