Приглашаем на ярмарку вакансий для специалистов сферы ИТ и коммуникаций

24 марта в Ташкенте и в регионах страны пройдет ярмарка вакансий для специалистов сферы информационных технологий и коммуникаций.

Целью мероприятия является создание возможности привлечения компаниями и организациями ИКТ-кадров, а также оказание содействия молодым специалистам в трудоустройстве.

В ярмарку в Ташкенте и в регионах будут вовлечены около 100 предприятий, действующих в сфере информационных технологий и коммуникаций, а также органы государственного и хозяйственного управления.

В ярмарке в качестве соискателей ожидается участие около 20 тыс. студентов и выпускников ТУИТ и его региональных филиалов, выпускников 72 профессиональных колледжей по направлению ИКТ.

Проводимая ежегодно для студентов и выпускников Ташкентского университета информационных технологий и его региональных филиалов, а также выпускников профессиональных колледжей по направлению ИКТ ярмарка служит налаживанию связей между работодателями, учебными заведениями и молодыми специалистами.

Места проведения ярмарок:

г. Ташкент – здание ТУИТ (Юнусабадский район, Проспект Амира Темура, дом 108);

г. Самарканд – здание Самаркандского филиала ТУИТ (Адрес: улица Шохруха Мирзо, дом 37а);

г. Фергана — здание Ферганского филиала ТУИТ (Адрес: улица. Мустакиллик, дом 185а);

г. Карши – здание Каршинского филиала ТУИТ (Адрес: Бешкентское шоссе 3 км);

г. Ургенч – здание Ургенчского филиала ТУИТ (Адрес: улица. Ал Хорезмий, дом 110);

г. Нукус – здание Нукусского филиала ТУИТ (Адрес: улица А. Досназаров, дом 74);

г. Андижан – здание Андижанского профессионального колледжа информационных технологий (Адрес: улица Л.Толстого, дом 36);

г. Наманган – здание Наманганского профессионального колледжа транспорта и информационных технологий (Адрес: улица 8-марта, дом 6);

г. Джизак – здание Джизакского профессионального колледжа транспорта и связи (Адрес: улица Ш.Рашидова, дом 259);

Жондорский район Бухарской области – здание Жондорского профессионального колледжа промышленности (Адрес: улица Махмуда Таробий, дом 1);

г. Навои – здание Навоийского профессионального колледжа информатики и электронной промышленности (Адрес: проспект Галаба, 228 дом);

г. Термез – здание Термезского профессионального колледжа информационных технологий и бытовых услуг (Адрес: ул. А.Навои, дом 41);

г. Гулистан – здание Гулистанского профессионального колледжа компьютерных и информационных технологий (Адрес: улица Ш.Рашидова, дом 49).

Ярмарка одновременно во всех регионах страны начнется в 10:00.

Приглашаем представителей производственных предприятий, организаций, образовательных учреждений, коммерческих банков и всех заинтересованных принять активное участие в ярмарке для специалистов!

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