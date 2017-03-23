Содействие АО «Узбекистон почтаси» органам внутренних дел по доставке уведомлений о нарушении Правил дорожного движения

Как известно водителям и собственникам автотранспортных средств, с 15 марта 2017 года начато отправление административных протоколов и штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксированы видеокамерами, установленными на большинстве перекрестков г.Ташкента.

В соответствии с договором между АО «Узбекистон почтаси» и Главным управлением безопасности дорожного движения (ГУБДД) МВД Узбекистана эти функции возложены на специально созданный в почтовой службе производственный участок. Основными задачами участка определены прием в автоматическом режиме протоколов ГИБДД о наложении штрафа за нарушение правил дорожного движения, их обработка, распечатка и доставка по месту постоянного жительства автовладельцев. Следует отметить, что направление в автоматизированную базу данных органов внутренних дел информации о вручении уведомления нарушителю ПДД также является одной из важных задач производственного участка.

Учитывая необходимость качественного и своевременного исполнения возложенных функций, производственному участку АО «Узбекистон почтаси» выделено достаточное количество помещений, рабочие места сотрудников оснащены современным техническим оборудованием и компьютерами.

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