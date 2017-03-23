Специалист Oracle поделился опытом со студентами IUT

Ведущий специалист компании Oracle Джем Нури Джумерт провел мастер-класс на тему «Интернет вещей и облачные технологии Oracle» для студентов Университета Инха в г. Ташкенте (IUT).

Г-н Джумерт работает в компании Oracle более 20 лет. Он помогает клиентам Oracle стать лидерами в своих областях с использованием технологий компании.

В ходе мастер-класса для студентов IUT специалист Oracle рассказал об облачных технологиях и решениях компании в данной сфере.

Джем Нури Джумерт также показал преимущество облачных технологий на реальных примерах.

В конце встречи студенты Университета Инха в г. Ташкенте получили ответы на свои вопросы. Мастер-класс был полезным студентам IUT, которые получили новые знания и информацию о решениях компании Oracle.

Отметим, что недавно Университет Инха в г. Ташкенте и компания Oracle подписали соглашение о создании Академии Oracle в IUT. Академия будет предлагать различные курсы по решениям компании Oracle.