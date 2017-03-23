Стартовал прием заявок для участия во втором цикле Программы поддержки стартапов

Проект ТПП и ПРООН «Бизнес-форум Узбекистана (фаза-III)» совместно с Агентством по науке и технологиям запустили второй цикл Программы поддержки молодежных стартап-инициатив. Программа направлена на оказание поддержки студентам и молодым ученым в создании собственного бизнеса и развитии навыков предпринимательства.

Программа продлится три месяца и предоставит участникам возможность пройти путь от стадии «идеи» до создания стартапа под руководством опытных наставников.

Отбор в Программу будет осуществляться на основе заявок, проведения интервью и выступлений команд перед экспертной аудиторией. Команды лучших проектов, определенных членами жюри, смогут принять участие в Программе и при поддержке экспертов в сфере предпринимательства разработать «дорожную карту» реализации проекта, протестировать гипотезы, подтвердить ценность своих проектов, разработать минимальный жизнеспособный продукт и протестировать его.

Ожидается, что во втором наборе Программы образовательная часть дополнится новыми компонентами и будет проводиться с участием новых экспертов из различных сфер. В частности, с учетом опыта первого цикла, акцент будет сделан на оказание практической поддержки в реализации отобранных стартапов. Эксперты окажут помощь в поиске ответов на юридические вопросы, при тестировании ценности предложений, предполагаемых гипотез, разработке дизайна, программного обеспечения для прототипа проекта и поиске каналов продаж.

Успешные проекты получат возможность представить свои проекты на завершающем мероприятии «Demo Day», а также на республиканской ярмарке инновационных идей, проектов и технологий, чтобы получить льготные кредиты и поддержку от спонсорских организаций.

Информация о том, как принять участие в программе, о критериях отбора проектов и требованиях к участникам размещена здесь.

Крайний срок подачи заявок – 31 марта 2017 года.

В первом цикле Программы, который был реализован с августа по ноябрь 2016 года, из 33 команд 13 удалось дойти до финала и получить возможность выступить на завершающем мероприятии «Demo Day» с участием приглашенных экспертов и инвесторов. Шесть финалистов нашли заинтересованных инвесторов и ведут переговоры о сотрудничестве. Подробная информация о проектах финалистов изложена в этой брошюре.

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Источник: пресс-релиз компании.