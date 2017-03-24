«Лидерство женщин в современном обществе»: Ucell расширяет географию проекта!

Телекоммуникационная Компания Ucell активно поддерживает социальные преобразования в республике. В прошлом году мобильным оператором инициирован проект по содействию повышения роли женщин в обществе.

Данное направление остается приоритетом для компании, и в 2017 году, который объявлен в Узбекистане «Годом диалога с народом и интересов человека». Проект Ucell под названием «Лидерство женщин в современном обществе» покроет регионы страны, дав возможность женщинам разного возраста, социального и профессионального статуса расширить свои знания и получить навыки, которые продиктованы современным обществом.

Под руководством Президента Республики Узбекистан реализуется Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан. Она рассчитана на 2017 -2021 годы. Одним из пяти приоритетных направлений данной стратегии является развитие социальной сферы, где особо выделена задача повышения статуса женщин в общественно-политической жизни. О том, насколько значима место и роль прекрасной половины в современном Узбекистане подчеркивает и статистика: 72 процента работников и специалистов таких сфер как — наука, образование, здравоохранение, культура и искусство — составляют именно женщины. Такая статистика говорит об актуальности дальнейшей поддержки в реализации их разносторонних способностей. Проект Ucell «Лидерство женщин в современном обществе» созвучен с этой задачей и взял свой старт в июне 2016 года. На предыдущих сессиях в Ташкенте, Фергане и Ургенче, Термезе участвовали более 700 девушек и женщин. Учитывая возрастающий интерес к темам, поднимаемым в ходе этих мероприятий, Ucell принял решение расширить географию проекта в нынешнем году.

Комментирует Тону Грюнберг, Генеральный директор Компании Ucell: «Уровень телекоммуникационной сферы определяет цифровую интеграцию населения, что является важным фактором современного развития государства и общества. Задача поддержать женщин в их стремлении повысить практические знания в разных областях, включена в повестку деятельности Ucell. Основная цель нашего проекта — способствовать цифровой интеграции женщин, ознакомить их с современными инструментами работы, в том числе — интернет, а также поделиться знаниями планирования, бюджетирования, и обеспечения гармоничного баланса между семьей и работой».

Теперь проект будет проводиться в областях, в каждой из которых предусмотрены по две сессии. К диалогу будут приглашаться жительницы районов, женщины, проживающие в самих областных центрах, а также представительницы региональных корпоративных партнеров мобильного оператора. Новым форматом предусмотрено обсуждение различных направлений, актуальных с женской точки зрения. Интерес к сотрудничеству с Ucell проявила и Торгово-промышленная палата Узбекистана.

Комментирует Назира Дадаханова, и. о. заместителя председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана: «Это очень интересная инициатива Ucell с точки зрения привлечения женщин к предпринимательской деятельности. На встречах в регионах будут разъясняться правовые основы бизнеса, говориться о наиболее востребованных ее направлениях, возможности получения микрокредитов, других финансовых ресурсов для организации дела. Платформа, которую предоставляет данный формат от Ucell, может заинтересовать многих женщин в реализации деловых идей».

Наряду с предпринимательством на сессиях будут рассматриваться вопросы ухода за здоровьем женщин, здоровья и гигиены детей. Опытные специалисты помогут аудитории получить навыки и умения лучше управлять временем для домашних забот и профессиональных обязанностей. Темой дискуссий и мастер классов станут и вопросы эффективного использования инфокоммуникационных технологий. Компания Ucell рассчитывает, что проведение данного проекта в «Год диалога с народом и интересов человека» послужит укреплению статуса женщин, их более активного участия в жизни государства и общества.

Источник: пресс-релиз компании

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