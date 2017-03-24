Мастер-класс по развитию информационно-библиотечной деятельности прошёл в ТУИТ

В Ташкентском университете информационных технологий им. Мухаммада ал-Хоразмий прошел мастер-класс по развитию информационно-библиотечной деятельности с участием зарубежных ученых и специалистов.

В рамках выполнения задач постановление президента республики Узбекистан ПП-2834 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Ташкентского университета информационных технологий» 23 марта в Ташкентском университете информационных технологий проводился очередной мастер-класс по развитию информационно ресурсных центров для информационной поддержки высшего образования. Для проведения мастер- класса были приглашены зарубежные специалисты: профессор Анна Мария Таммаро из университета Пармы, Пётр Лапо главный библиотечный эксперт библиотеки университета Назарбаева.

В мастер-классе активно приняли участия все руководители информационно-ресурсных центров вузов Узбекистана, студенты и магистранты информационно-библиотечного направления. Мастер-класс прошёл в интерактивном виде и обсуждались темы по использованию передовых ИКТ в библиотечной сфере, опыт по подготовки библиотечных кадров в Европейских странах.

Мастер-класс организован кафедрой «Информационно-библиотечные системы» Ташкентского университета информационных технологий при поддержке национального офиса в Узбекистане ERASMUS+, национальной группой развития высшего образования HERES и ООО «E-LINE PRESS».

В результате проведённого мастер-класса участники получили знания по прогрессивному опыту ЕС подготовки библиотечных кадров, требования к квалификации библиотекарей, использования современных ИКТ в процессе обучения, методах заимствования библиотечных факультетов и кафедр с информационно-библиотечными учреждениями.

В мастер-классе приняли участие со своими докладами: заведующий кафедрой «информационно-библиотечные системы» Б.Ганиева и профессор М.Рахматуллаев. В конце мастер-класса участники получили «Academic libraries development to increase information support of HE» сертификаты.