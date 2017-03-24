Новая услуга «Общение с народом»

UZMOBILE является национальным оператором мобильной связи Узбекистана, на который возложены задачи широкого участия национальной компании на рынке сотовой связи для обеспечения населения страны надежной и доступной связью.

Для поддержания мероприятий, проводимых в рамках объявленного 2017 года «Годом диалога с народом и интересов человека» направленных на создание и развития условий для обеспечения верховенства закона в обществе, которое является гарантией эффективности всех осуществляемых реформ, важнейшим фактором повышения уровня жизни населения, обеспечения мира, согласия и стабильности в стране, UZMOBILE предоставляет услугу «Общение с народом» — бесплатный доступ на государственные веб-сайты для всех абонентов сети GSM в течение всего 2017 года.

Подробности: Перечень государственных веб-сайтов для бесплатного доступа можно просмотреть по ссылке http://uzmobile.uz/ru/services/gsm/communication/

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