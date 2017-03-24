Поток «Технологии для совместной работы» на Cisco Connect – 2017

В рамках потока «Технологии для совместной работы» будут рассмотрены ключевые тенденции отрасли и эффективные инструменты взаимодействия, функционирующие в рамках единой архитектуры Cisco. Особое внимание специалисты компании уделят стратегии использования облачных сервисов, вопросам удаленного доступа, b2b-взаимодействия и интеграции с продуктами сторонних производителей.

Технологии для совместной работы – часть стратегии Cisco по цифровой трансформации предприятий. Возможность беспрепятственного общения и работы над совместными проектами становится все более актуальной в условиях роста популярности таких трендов, как agile-модель ведения бизнеса, видеосвязь и мобильность. 72% бизнес-руководителей отмечают рост эффективности командных коммуникаций за последние два года (Harvard Business Review, 2016), причем, по данным PGi 2015, 35% контента и инноваций в ближайшие годы будут создаваться за пределами организации.

На сегодня мобильность, требующая простой и естественной работы приложений на мобильных устройствах с учетом сложности корпоративных сетей, является одним из фокусных направлений бизнеса Cisco. В рамках стратегического партнерства, объявленного более года назад, компании Cisco и Apple разрабатывают технологии для совершенствования приложений, повышения качества и надежности связи. Тестирование приложений Cisco Spark и Cisco Jabber подтвердило, что использование этих технологий позволило повысить качество голосовых и видеовызовов на 83% и полностью исключить обрывы связи. Верность направления, взятого Cisco в развитии решений для совместной работы, подтверждает лидерство компании в шести отчетах аналитического агентства Gartner – Gartner Magic Quadrant.

Работа потока будет проходить в «Пресс-зале». В первый день конференции слушатели узнают о внедрении и использовании клиента Cisco Jabber на мобильных устройствах компании Apple, а также о возможностях, предоставленных мобильным пользователям в результате партнерства компаний.

Гостей форума ожидает фундаментальный обзор архитектуры Cisco для совместной работы. Помимо информации об обновлении архитектуры, эксперты Cisco дадут рекомендации по ее проектированию и внедрению на предприятиях, в том числе детально рассмотрят процесс миграции на платформу Cisco с имеющейся инфраструктуры. О том, как облачные сервисы расширяют потенциал решений для совместной работы, участники форума узнают из доклада «Cisco Collaboration: день сегодняшний и взгляд в будущее». На сессии будут продемонстрированы преимущества использования сервисной модели на примерах облачного сервиса веб-конференций Cisco WebEx и нового мультифункционального сервиса Cisco Spark.

Во второй день конференции работа потока продолжится докладом, рассчитанным на специалистов, которые занимаются внедрением и поддержкой решения удаленного доступа Collaboration Edge/MRA для клиентов Cisco Jabber. Речь пойдет об аспектах планирования, особенностях дизайна, требованиях к внешним системам, компонентах и их взаимодействии. Будут рассмотрены типичные проблемы внедрения и способы их решения. Актуальным вопросам удаленного доступа, b2b-взаимодействия и интеграции с Microsoft Lync/S4B будет посвящен обзор последних версий шлюза Cisco Expressway и программной платформы Cisco Meeting Server (CMS). В ходе обсуждения современной видеоинфраструктуры докладчики Cisco расскажут о возможностях кастомизации, а также приведут пример создания приложения, которое позволяет добавлять дополнительные функции управления с сенсорной панели кодека с помощью CMS.

Доклад о решении Cisco Prime Collaboration Provisioning и примерах автоматизации ежедневных задач управления IP-телефонией на средних и крупных предприятиях рассчитан на специалистов, уже знакомых с классической терминологией и архитектурой IP-телефонии. Он позволит по-новому взглянуть на процесс систематизации и управления ее объектами. Кроме того, прозвучит доклад, содержащий обзор функционала последних версий ПО для систем телеприсутствия Cisco, информацию о специфике программирования и примеры кода. Слушатели получат ответ на вопрос, когда необходимо использовать решение API Cisco Meeting Server, и оценят пример совместного использования с In-Room Control. Также гости конференции узнают о «коробочных» решениях Cisco, подходящих для самых разнообразных сценариев применения – от простейших телефонных систем предприятия до масштабных систем для совместной работы. В частности, будут описаны процессы развертывания и эксплуатации пакетных предложений Cisco Business Edition 6000/7000. Во время работы сессии вопросов и ответов под названием «Тенденции в развитии систем унифицированных коммуникаций и совместной работы» каждый желающий сможет обсудить интересующие темы с экспертами подразделения Cisco Collaboration.

В демозоне «Решения для совместной работы» на выставке Cisco, действующей в дни проведения форума, будут представлены технологии компании и различные сценарии реализации типовых рабочих мест для современных предприятий. Посетителей ожидает много нового, так как за последнее время в портфеле решений Cisco для совместной работы произошли значительные изменения, которые коснулись как инфраструктуры, так и функциональности оконечных устройств и программных клиентов. Ожидается демонстрация инновационных разработок для видеоинфраструктуры на Cisco Meeting Server и видеотерминалов, решений для мобильных платформ, созданных в рамках стратегического партнерства Apple и Cisco.

О медиапартнерах Cisco Connect – 2017

К настоящему времени статус медиапартнеров конференции получили уже 44 средства массовой информации из 4 городов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Омск), столицы Азербайджана – Баку и столицы Узбекистана – Ташкента.

Отраслевым информационным партнером Cisco Connect – 2017 стало петербургское интернет-издание ICT-online. Статус стратегического информационного партнера был присвоен информационно-аналитическому агентству TelecomDaily, также представляющему северную столицу России.

В Москве медиапартнерами форума стали телеканалы JSON.TV и «ПРО БИЗНЕС», журналы BIS Journal, Connect, Intelligent Enterprise, LAN, NBJ, Storage News, «Банковское обозрение», «ИКС-МЕДИА», «Мобильные телекоммуникации», «Первая миля», «Рубеж», газета PC Week, интернет-порталы AllDataCenters.ru, Global CIO, SecurityLab, информационно-аналитический центр Anti-mallware, интернет-газета Comnews (Москва – Санкт-Петербург), сообщество профессионалов ЦОД DCComm.Club и проект Telecombloger.ru.

В Санкт-Петербурге информационную поддержку Cisco Connect – 2017 оказывают журналы «Control Engineering Россия», IT Manager, IT News, IT Expert, «Алгоритм безопасности», «Беспроводные технологии», «Теле-Спутник», «Компьютер-Mouse», «Вы и Ваш компьютер», интернет-порталы Astera.ru, Avtoritet.Net, Dailycomm, spbit.ru, itsz.ru, mskit, nnit, информационное агентство «АБН».

Также статус медиапартнеров московской Cisco Connect порталы MegaObzor.com (Казань) и «Техносфера» (Омск). В странах СНГ информационную поддержку предстоящей конференции оказывают журналы InfoCity (Баку) и infoCOM.UZ (Ташкент).

Зарегистрироваться для участия в Cisco Connect – 2017 можно по ссылке.

Источник: пресс-релиз компании