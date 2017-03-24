Студенты IUT смогут бесплатно пользоваться продуктами Microsoft

Компания Microsoft предоставила возможность студентам Университета Инха в г. Ташкенте бесплатно пользоваться профессиональными средствами разработки и другими лицензионными программными обеспечениями фирмы.

Представители компании Microsoft передали администрации Университета Инха в г. Ташкенте (IUT) 700 ваучеров Microsoft Imagine.

С помощью программы Microsoft Imagine (предыдущее название DreamSpark) студенты IUT могут бесплатно пользоваться операционной системой Windows, программными обеспечениями Microsoft Azure, Visual Studio, SQL Server, Xamarin и многих других.

Программа Microsoft Imagine также открывает учащимся доступ к онлайн ресурсам и практическим тренировкам, которые помогут им повысить свою квалификацию.

Отметим, что компания Microsoft третий год подряд предоставляет бесплатный доступ к своим решениям для студентов Университета Инха в г. Ташкенте.

Администрация Университета Инха в г. Ташкенте выражает благодарность компании Microsoft за сотрудничество и предоставление возможности студентам вуза использовать программные обеспечения компании на безвозмездной основе. Уверены, что сотрудничество между университетом и Microsoft поможет подготовить будущих лидеров IT-рынка.

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