Электронное правительство становится интеллектуальным

Одним из современных и востребованных решений в сфере ИКТ является E-Government (электронное правительство) — актуальный способ предоставления информации и оказания сформированного набора госуслуг гражданам, бизнесу, всем ветвям власти и госслужащим.

По данным ООН, уже пройдено пять ступеней развития E-Go­vernment: на первой ступени госструктуры представлены в сети; на второй — пользователь получает информацию; на третьей — появляется возможность скачивать формы и бланки, принимать участие в опросах; на четвертой — оформлять документы и оплачивать государственные услуги; на пятой — пользователь может свободно взаимодействовать с госучреждениями.

Вместе с Е-Government формируется концепция Smart City — система видеонаблюдения города (Safe City) с дополнительными сервисами, в частности, с интернетом вещей (Internet of Things) — для управления транспортом, дорожной инфраструктурой, электро-, газо- и водоснабжением.

ООН исследовала готовность стран к введению E-Government. В топ-5 вошли Южная Корея, Австралия, Сингапур, Франция и Нидерланды.

От электронного правительства к интеллектуальному

Данный переход помогут выполнить облачные решения с защищенным доступом, которые могут использоваться различными госструктурами, и облачные сервисы G2B (правительство — бизнес), обеспечивающие эффективное взаимодействие государства и бизнеса.

Huawei предоставляет ряд функций концепции «Инфраструктура как услуга» (IaaS): оборудование центров обработки данных, высокопроизводительные вычис­лительные ресурсы и базы безопасного хранения, гибкие сетевые ресурсы и функ­ции аварийного восстановления (DR).

Совместно с партнерами Huawei предоставляет функционал в соответствии с концепцией «Платформа как услуга» (PaaS), обеспечивающий интеграцию демографических, географических и промышленных данных с динамическими показателями (перемещение населения, городское планирование, административные взыскания и регистрация актов гражданского состояния), что расширяет возможности планирования и экстренного реагирования.

Kонцепция PaaS включает в себя несколько основных платформ:

Правительственная мобильная платформа поддержки сближает модуль CA (Центр сертификации) и модуль MDM (Управление мобильными устройствами), реализуя механизм SSO (Единая регистрация) и расширяя услуги для мобильных устройств.

Следующий элемент — платформа географических ресурсов — объединяет их в единую базовую карту, обеспечивая эффективную поддержку для различных приложений, включая приложения по принятию решений, городскому планированию и реагированию при ЧС.

И в заключение — основной блок: платформа управления базами производит анализ, обработку и проверку структурированных и неструктурированных данных, оказывая научную поддержку при обработке больших объемов данных и принятии решений правительством.

Один из знаковых проектов данного направления был реализован в Пекине

Муниципальное управление установило стратегический план «Сянюнь» (Магическое облако) для предоставления услуг гражданам путем перехода к облачной IT-инфраструктуре. Huawei предложила облачную инфраструктуру, обрабатывающую большие объемы информации и поддерживающую различные типы услуг. Сначала компанией Huawei была построена концепция «Инфраструктура как услуга» (IaaS), затем в дополнение к IaaS создана «Платформа как услуга» (PaaS) для поддержки IT-приложений, расширяющих количество госуслуг. Программное обеспечение переведено на платформу «ПО как услуга» (SaaS).

Проект дал прекрасные результаты: установлен новый стандарт предоставления услуг, возросла их эффективность и безопасность, снижены затраты на обслуживание.

Для перехода к новому этапу развития электронного правительства компания Huawei может стать надежным техническим партнером, который также в состоянии предоставить все новейшие ИКТ-технологии для построения интеллектуального правительства.

Автор: Владимир Свинаренко, старший менеджер по IT-решениям Huawei Enterprise Business Group