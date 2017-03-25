Интеллектуальный класс открылся в ТУИТ

В рамках выполнения задач, вытекающих из Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Ташкентского университета информационных технологий» от 14 марта 2017 года № ПП-2834 корпорацией ZTE в ТУИТ создана система Smart Classroom («интеллектуальный класс»).

Данный «интеллектуальный класс» позволяет студентам более детально изучать предметы. Каждый урок записывается на сервер и дает возможность участникам повторить пройденный материал у себя дома на компьютере, планшете или смартфоне, не тратя время на ручную запись каждого урока. Преподаватель сможет мгновенно тестировать студентов, используя систему «e-test» на планшетах, тем самым реально оценив знания. Родители смогут всегда проверять прогресс обучения их детей.

Также «интеллектуальный класс» позволяет связываться с зарубежными преподавателями, и транслировать мастер-класс студентам или школьникам в режиме реального времени, делая знания доступным всем университетам, колледжам и школам страны.

Учитывая, что данный класс имеет систему проведения онлайн-курсов с массовым интерактивным участием, со стороны руководства Мининфоком специалистам ТУИТ было поручено разработать систему оценки и премирования проведения лекций преподавателями, а также создать базу проведенных онлайн лекций для использования, как в филиалах университета, так и в открытом доступе через сеть Интернет.

Система электронного образования также поможет решить многие проблемы, такие как: неравномерное распределение образовательных и материальных ресурсов, доступность образования по всей республике.

Источник