Обеспечение информационной безопасности в информационных системах учреждений здравоохранения

Трудно переоценить важность такой темы, как безопасность веб-сервисов и информационных систем. Они сегодня приобрели огромную популярность и стали одним из главных инструментов интеграции разнородных и распределенных приложений на основе единого веб-интерфейса.

Информационная безопасность является одним из важнейших аспектов интегральной безопасности, на каком бы уровне мы ни рассматривали последнюю – национальном, отраслевом, корпоративном или персональном. В таких условиях системы информационной безопасности должны уметь противостоять разнообразным атакам, как внешним, так и внутренним, атакам автоматизированным и скоординированным. Иногда нападение длится доли секунды; порой прощупывание уязвимых мест ведется медленно и растягивается на часы, так что подозрительная активность практически незаметна. Целью злоумышленников может быть нарушение всех составляющих ИБ – доступности, целостности или конфиденциальности.

В медицинских учреждениях обра­батываются значительные объемы конфиденциальной информации, содержащей как персональные данные работников и пациентов, так и врачебную тайну, что, в свою очередь, делает необходимым обеспечение высокого уровня защищенности медицинских информационных систем.

Практически ни одно медицинское учреждение — государственное или частное — не обходится в своей деятельности без использования компьютеров для обработки персональных данных пациентов и медработников. Это влечет за собой необходимость организации защиты персональных данных в соответствии с требованиями действующего законодательства в данной области. Обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах медицинских учреждений — это не только выполнение требований Закона Республики Узбекистан «О принципах и гарантиях свободы информации» от 12 декабря 2002 г., но и комплекса мероприятий по охране врачебной тайны, понятие которой устанавливается Законом Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан» от 29 августа 1996 г.

В настоящее время во всем мире проходит активная информатизация учреждений здравоохранения, обозначены плановые переходы к комплексной автоматизации медицинской деятельности, объединению разнородных медицинских информационных систем в единое информационное пространство, внедрению технологий электронной записи к врачу и единых электронных медицинских карт пациента.

Базовая информатизация учреждений здравоохранения может осуществляться как в соответствии с концепцией создания единой государственной информационной системы, так и в соответствии с другими нормативно-правовыми документами, региональными или государственными стандартами в сфере здравоохранения и информатизации.

В рамках разработки информационных систем обычно ведутся работы по оснащению медицинских учреждений компьютерным, телекоммуникационным оборудованием и средствами информационной безопасности, созданию региональных программ модернизации здравоохранения, стандартов информационного обмена в пределах системы, требований к медицинским информационным системам, созданию единого центра обработки данных с общесистемными и прикладными компонентами.

Автоматизация деятельности медицинского учреждения требует внедрения информационно-телекоммуникационных технологий в сферу выполнения как управленческих, так и технологических функций, независимо от профиля и размера учреждения. Можно выделить два основных подхода к автоматизации деятельности медицинского учреждения:

для небольших учреждений здравоохранения целесообразно использование возможностей областных центров обработки данных, так как предъявляются меньшие требования к оборудованию и развитости ИТ-инфраструктуры учреждения;

для более крупных учреждений характерно использование внутренних центров обработки данных, производящих обмен информацией с единой системой через систему электронного взаимодействия или через механизмы синхронизации систем верхнего и нижнего уровней.

Таким образом, очевидно, что структура единой информационной системы здравоохранения является очень сложной, и для любых медицинских учреждений необходимы типовые комплексные решения по защите средств обработки конфиденциальной информации.

Терминальные решения предполагают использование концепции построения ИТ-инфраструктуры медицинского учреждения, согласно которой все основные приложения расположены на серверах, а рабочие места сотрудников создаются с помощью терминальных клиентских устройств.

По сравнению с персональными компьютерами терминальные решения не только более компактны, эргономичны и экономичны, но и обладают рядом преимуществ, таких как:

повышенный уровень информационной безопасности;

уход от локального хранения документов;

высокая надежность и длительный срок службы;

управляемость и расширяемость сети;

легкость развертывания обновлений;

простота администрирования и установки;

снижение требований к обслуживающему ИТ-инфраструктуру медицин­ского учреждения персоналу;

терминальный доступ не требует высокоскоростных каналов связи.

Разграничение доступа удаленных пользователей к ресурсам терминального сервера осуществляется посредством использования программно-аппаратного средства защиты информации, функ­ционирующего в терминальном ре­жиме.

Для работы с ресурсами терминального сервера удаленному пользователю необходимо пройти процедуру идентификации/аутентификации на терминальном сервере, предъявив персональный идентификатор.

По наличию соединений с другими информационными системами единая информационная система электронного здравоохранения может являться информационной системой, обеспечивающей информационное взаимодействие с иными информационными системами:

областными сегментами;

системой межведомственного электронного взаимодействия;

web-порталами подразделений ведомств;

системой удостоверяющих центров.

Между главным и областными сегментами информационной системы взаимодействие может осуществляться через узлы доступа, размещаемые в областном сегменте и обеспечивающие стандартизованный обмен медицинскими данными посредством адаптеров, агрегирующих информацию из областных сегментов информационной системы. При этом передача структуры данных между главным и областными компонентами ИС может осуществляться через систему юридически значимого электронного документо­оборота, что позволяет обеспечить целостность и аутентичность данных, установить источник сообщений и исключает получение информации из недостоверных источников.

Главный сегмент ИС может взаимодействовать с другими системами с использованием шлюзов, обеспечивающих возможность стандартизированного обмена данными в рамках сегмента межведомственного взаимодействия. Шлюзы представляют собой типовое решение по подключению к главному сегменту информационных систем органов госу­дарственной власти и обеспечивающие возможность стандартизированного обмена данными в рамках сегмента межведомственного взаимодействия. Программно-аппаратный комплекс внешнего контура шлюза должен обеспечивать в автоматическом режиме информационный обмен со смежными автоматизированными системами органов государственной власти — пользователями сведений главного сегмента ИС.

Главный компонент ИС может осуществлять взаимодействие с пользователями (граждане и сотрудники) через соответствующие web-порталы, расположенные на выделенных технических средствах.

Главный сегмент ИС может взаимодействовать с системой удостоверяющих центров при реализации функции по проверке электронной подписи данных, получаемых из областного сегмента (проверка сертификата на предмет отсутствия в списке отозванных сертификатов, сроков действия и соответствия открытых и закрытых ключей участников информационного взаимодействия), а также для обеспечения участников информационного взаимодействия квалифицированными сертификатами электронной подписи. Система удостоверяющих центров позволит организовать юридическую значимость передаваемых данных между участ­никами информационного обмена.

В состав главного сегмента ИС могут входить объекты информатизации следующих типов:

Центры обработки данных; Узлы доступа к главному сегменту ИС (шлюзы и серверы), расположенные на площадках областных сегментов; Сети передачи данных.

Состав защищаемой информации в главном сегменте ИС может определяться актами категорирования для каждого компонента (информационной системы) в составе главного сегмента ИС и включает в себя следующие типы:

Целевую информацию; Технологическую информацию.

Целевая информация, как правило, содержит сведения ограниченного характера, охраняемые в соответствии с законодательством.

Объектами защиты ИС могут являться:

Защищаемая информация; Программно-технические комплексы ИС, расположенные на основной и резервной площадках:

серверы СУБД;

серверы приложений;

системы хранения данных;

системы резервного копирования;

оборудование администрирования;

коммуникационное оборудование;

средства защиты информации.

Описанные характеристики формирования системы информационной безопасности должны быть учтены на этапе технического проектирования и на их основе необходимо проектировать конкретные технические решения по построению каждой подсистемы с использованием актуальных технических средств защиты информации. Выбор средств защиты должен учитывать перспективы развития сегментов ИС на долгосрочный период, и его необходимо производить таким образом, чтобы заложенные настоящим проектом требования к модернизации ИС не влекли за собой кардинальных изменений в состав и функциональность предлагаемых средств защиты информации.

Основными принципами, на которых могут базироваться конкретные решения по выбору средств защиты информации, являются следующие:

перенос части защищаемых данных на областной уровень (базы данных пользователей);

снижение роли влияния обслуживающего персонала системы (системных администраторов и администраторов безопасности) непосредственно на защищаемые данные с целью исключения непреднамеренного несанкционированного доступа к защищаемой информации;

усиление электронного взаимодействия непосредственно с гражданами, что влечет за собой создание новых сервисов информирования и обратной связи с населением;

подключение к ИС вновь создаваемых и уже существующих систем, требующих доступ к защищаемой информации.

Все применяемые технические решения должны отвечать принципам масштабируемости, универсальности, иметь перспективы развития и поддержки производителем, а также быть достаточно распространенными для обеспечения широкого круга исследования на наличие возможных проблем и уязвимостей с целью их наиболее оперативного выявления и устранения. При любых изменениях в нормативно-методической базе по защите информации и при условии несоответствия уже применяемых средств новым требованиям переход на обновленные средства должен в первую очередь учитывать модернизированные версии используемых средств с целью минимизации расходов на поддержание в актуальном состоянии необходимого уровня информационной безопасности.

Выбор способов защиты информации в информационной системе — сложная оптимизационная задача, при решении которой требуется учитывать вероятности различных угроз информации, стоимость реализации различных способов защиты и наличие различных заинтересованных сторон.

После выбора методов и механизмов необходимо осуществить разработку программного обеспечения для системы защиты. Программные средства, реализующие выбранные механизмы защиты, должны быть подвергнуты комплексному тестированию. Следует отметить, что без соответствующей организационной поддержки программно-технических средств защиты информации от несанкционированного доступа и точного выполнения предусмотренных проектной документацией механизмов и процедур нельзя решить проблему обеспечения безопасности информации, хранимой в информационной системе.

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Автор: Богдан Шкляревский, ведущий специалист Центра обеспечения информационной безопасности