Платежный инструмент «AlPay»

АК «Алокабанк» запустил услугу оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения в режиме онлайн.

Пользователи «AlPay» теперь могут оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения не выходя из дома, прямо со своего мобильного телефона.

Для этого нужно зайти в раздел «Оплата услуг» — «Государственные и коммунальные услуги» — «Оплата штрафов». Далее введите номер постановления, пришедший Вам по почте и сумму платежа. После проверки данных (Тип нарушения, номер постановления и др.) и подтверждения оплаты Вы можете оплатить штраф.

Оплату можно производить полностью или по частям с разных карт, добавленных в мобильные приложение «AlPay» (не менее 10 000 сум).

Источник