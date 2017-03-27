Ташкентский филиал АО “УзРТСБ” провел серию семинаров

В целях выполнения задач, обозначенных в Государственной программе “Год диалога с народом и интересов человека” АО “УзРТСБ” совместно с территориальным управлением Казначейства Министерства финансов Республики Узбекистан и местными хокимиятами провело ряд встреч и учебных семинаров в районах города Ташкента и Ташкентской области.

В мероприятиях приняли участие предприниматели, работники бюджетных организаций, другие участники электронных торгов, а также представители широкой общественности и средств массовой информации.

На семинарах было отмечено, что АО “УзРТСБ” уделяет особое внимание организации эффективной обратной связи с клиентами и населением. При этом наиболее востребованными методами взаимодействия являются интерактивные услуги биржи, среди которых call-центр, онлайн-консультация, ценовой мониторинг, правовая консультация и формы заполнения. Помимо этого обращение граждан осуществляется в электронной форме на специальном информационном портале биржи и через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).

Наряду с этим, ряд интерактивных услуг биржи доступны в персональном кабинете пользователей. Данный сервис предоставляет возможность участникам электронных биржевых торгов в режиме реального времени проверять статус биржевых сделок, текущее состояния счетов, результаты совершенных сделок, а также ознакомиться с реквизитами клиентов.

На портале также функционирует услуга анонимное анкетирование, посредством которой пользователи могут оставить свое мнение о недостатках в деятельности биржи. В совокупности они позволяют улучшить качество оказания биржевых услуг.

Кроме того, на семинарах обсуждены вопросы участия в электронных торгах по государственным и корпоративным закупкам биржи. В частности отдельно рассмотрены требования постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 июля 2016 года №242 «О мерах по дальнейшему совершенствованию специального информационного портала АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» и процессов осуществления государственных и корпоративных закупок». Так, разъяснены правила размещения и раскрытия информации на специальном информационном портале биржи, процедура аккредитации и порядок участия в электронных торгах, сроки размещений объявлений и заявок, ответственность заказчиков и поставщиков при заключении сделок, а также раскрыты особенности деятельности Специальной комиссии по рассмотрению споров и разногласий по вопросам государственных и корпоративных закупок.

В ходе семинаров также представлена подробная информация о преимуществах электронных торговых платформ биржи и мерах, принимаемых по дальнейшему повышению эффективности деятельности биржи.

По итогам встреч слушатели смогли задать интересующие вопросы и получили исчерпывающие ответы от специалистов.

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