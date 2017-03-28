DevNet – новый поток на конференции Cisco Connect – 2017

Впервые в программу конференции Cisco Connect (пройдет 4–5 апреля в Центре международной торговли) включен поток DevNet. Информация, которой эксперты Cisco поделятся в рамках нового потока, заинтересует инженеров, занимающихся проектированием и эксплуатацией ИТ-инфраструктуры, а также всех желающих узнать больше о программируемости и автоматизации сетей и сетевых приложений. Программа DevNet включает лекции и лабораторные работы, которые будут организованы в помещениях зала «Волга».

Усложнение сетевой инфраструктуры и процедур создания и выделения ИТ-ресурсов требует непрерывного повышения квалификации сетевых инженеров для оперативного реагирования на меняющиеся условия рынка и потребности бизнеса в процессе настройки, подготовки и обслуживания сетевых решений. Поток DevNet призван ознакомить слушателей с различными программными методами автоматизации рутинных процедур и создания новых сетевых сервисов. Особое внимание будет уделено возможностям программируемости решений для корпоративной сети и инфраструктуры ЦОД, практическим аспектам использования программных интерфейсов различных продуктов.

В первый день конференции работа потока DevNet начнется с доклада, посвященного программируемости и автоматизации сетей Cisco. Помимо этого, будет рассмотрена специфика программируемости корпоративной сети с использованием Cisco APIC-EM, первого коммерчески доступного SDN-контроллера Cisco для корпоративных сетей. Завершит программу первого лекционного дня доклад об особенностях программного управления коммутаторами для ЦОД Cisco Nexus.

Второй день лекционных занятий потока DevNet откроют доклад о создании программного решения для кросс-доменной автоматизации (DC-WAN-Campus), построенного на базе открытых API-интерфейсов различных семейств, и демонстрация действующего прототипа этого решения. Затем специалисты Cisco расскажут о возможностях программных интерфейсов инфраструктуры ЦОД, ориентированной на приложения (Cisco Application Centric Infrastructure, ACI). Используя модель политик, ориентированную на приложения, инфраструктура ACI представляет собой открытое, гибкое и безопасное решение, которое кардинальным образом меняет – упрощает, оптимизирует и ускоряет – весь цикл развертывания приложений. О том, какая платформа оптимально подходит для создания и автоматизации городских цифровых услуг, можно будет узнать из доклада, посвященного Cisco Connected Digital Platform. Это решение поддерживает все традиционные и специализированные технологии передачи и обработки данных и позволяет создавать уникальные сквозные процессы автоматизации через приложения верхнего уровня.

В рамках потока DevNet участники форума смогут выполнить одну или несколько лабораторных работ. Подготовленные слушатели получат возможность самостоятельно составить программу своих лабораторных работ и приступить к выполнению заданий на собственных ноутбуках.

Лабораторные работы DevNet позволят на практике освоить доступный инструментарий автоматизации, применить полученные знания об API-интерфейсах различных продуктов, решить задачи по автоматизации и программированию поведения сетевой инфраструктуры – в диапазоне от программного управления сетевыми элементами до программного взаимодействия с сетевыми контроллерами на примере Cisco APIC-EM для корпоративной сети и облачными средствами для совместной работы.

О медиапартнерах Cisco Connect – 2017

К настоящему времени статус медиапартнеров конференции получили уже 45 средств массовой информации из 4 городов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Омск), столицы Азербайджана – Баку и столицы Узбекистана – Ташкента.

Отраслевым информационным партнером Cisco Connect – 2017 стало петербургское интернет-издание ICT-online. Статус стратегического информационного партнера был присвоен информационно-аналитическому агентству TelecomDaily, также представляющему северную столицу России.

В Москве медиапартнерами форума стали телеканалы JSON.TV и «ПРО БИЗНЕС», журналы BIS Journal, Connect, Intelligent Enterprise, LAN, NBJ, Storage News, «Банковское обозрение», «ИКС-МЕДИА», «Мобильные телекоммуникации», «Первая миля», «РСпектр», «Рубеж», газета PC Week, интернет-порталы AllDataCenters.ru, Global CIO, SecurityLab, информационно-аналитический центр Anti-mallware, интернет-газета Comnews (Москва – Санкт-Петербург), сообщество профессионалов ЦОД DCComm.Club и проект Telecombloger.ru.

В Санкт-Петербурге информационную поддержку Cisco Connect – 2017 оказывают журналы «Control Engineering Россия», IT Manager, IT News, IT Expert, «Алгоритм безопасности», «Беспроводные технологии», «Теле-Спутник», «Компьютер-Mouse», «Вы и Ваш компьютер», интернет-порталы Astera.ru, Avtoritet.Net, Dailycomm, spbit.ru, itsz.ru, mskit, nnit, информационное агентство «АБН».

Также статус медиапартнеров московской Cisco Connect порталы MegaObzor.com (Казань) и «Техносфера» (Омск). В странах СНГ информационную поддержку предстоящей конференции оказывают журналы InfoCity (Баку) и infoCOM.UZ (Ташкент).

Зарегистрироваться для участия в Cisco Connect – 2017 можно по ссылке.

Источник: пресс-релиз компании