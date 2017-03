Финал чемпионата мира по World of Tanks пройдет 27 – 28 мая в Москве

Wargaming.net League — это международная киберспортивная лига по играм Wargaming, основанная в 2013 году и объединяющая профессиональных игроков и поклонников онлайн-проектов компании в единое глобальное сообщество.

Лига Wargaming предлагает поклонникам проектов компании пройти путь от просто хороших игроков до именитых профессионалов с собственной армией поклонников, спонсорскими контрактами и внушительными заработками.

Благодаря регулярным турнирам и специальным, адаптированным под киберспорт режимам профессионалы совершенствуют навыки, любители перенимают опыт мастеров, а зрители наслаждаются зрелищным шоу и болеют за своих кумиров.

О компании Wargaming

Wargaming — один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Компания была основана в 1998 году и за это время успела разработать и выпустить более 15 проектов. В настоящее время компания Wargaming работает над военной серией MMO-игр, посвящённых танковым, воздушным и морским сражениям середины XX века: World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. Все три проекта являются частью ММО-вселенной Wargaming.net (www.wargaming.net), объединяющей миллионы игроков в глобальное сообщество варгеймеров.

В 2014 году Wargaming вышла на новые платформы, выпустив World of Tanks на Xbox 360 и World of Tanks Blitz на iOS и Android. В 2015 году состоялся релиз World of Tanks на Xbox One и World of Tanks Blitz на Windows 10. В 2016 году World of Tanks появилась на PlayStation®4, а World of Tanks Blitz — на Mac OS X.

Wargaming — одна из первых компаний в индустрии видеоигр, которая наладила сотрудничество с военно-историческими музеями по всему миру, активно участвует в мероприятиях по сохранению и реставрации легендарных образцов военной техники и привлекает интерес других компаний к этой теме. Все акции и проекты Wargaming в этой области проходят в рамках созданной в 2013 году глобальной программы «Помним всё».

