Финал чемпионата мира по World of Tanks пройдет 27 – 28 мая в Москве

Киберспортивный год в World of Tanks близится к своему завершению. Фанаты из всех уголков земного шара затаили дыхание. Сможет ли победитель прошлого года защитить свой титул? Увидим ли мы на вершине пьедестала новые таланты? Сегодня мы раскрываем первые подробности о грядущем финале.

На финальные матчи приедут 12 лучших команд со всего мира, чтобы сразиться за славу, почёт и свою долю призового фонда в $300 000. Событие такого масштаба требует соответствующей площадки — ею станет ВТБ «Ледовый дворец» в Москве.

Особенностью Гранд-финала этого года будет не только то, что он впервые проводится в России. В этот раз мероприятие состоит из двух этапов: групповой этап пройдёт 23–24 мая в студии. По его итогам останутся 8 команд, которые примут участие в финальных сражениях. Они пройдут 27 – 28 мая в Ледовом дворце.

«Бесспорно, аудитория World of Tanks в СНГ огромна, и давно заслужила, чтобы финал Чемпионата мира по игре прошел там, где игра появилась, — сказал Мохаммед Фадль, Head of Global Competitive Gaming в Wargaming. — Кроме того у нас есть желание поделиться некоторыми эксклюзивными подробностями о крупных обновлениях World of Tanks, которые мы сейчас готовим. Так что планируется поистине незабываемое событие».

К финалу мы подготовили несколько увлекательных активностей, где вы сможете следить за своей любимой командой, больше узнать о самых сильных виртуальных танкистах мира и улучшить свои собственные навыки игры.

И, как всегда, вход на Гранд-финал в 2017 году будет для зрителей бесплатным. При этом обладатели Grand Pack смогут получить дополнительные впечатления от мероприятия. Вскоре мы расскажем об этом подробнее, следите за новостями.

Для тех, кто предпочитает смотреть турниры не выходя из дома, мы подготовили трансляции на Twitch.tv. Вы увидите всё, включая групповой этап!

Смотри. Играй. Побеждай.

Всегда будьте в курсе событий:

О Лиге Wargaming.net Wargaming.net League — это международная киберспортивная лига по играм Wargaming, основанная в 2013 году и объединяющая профессиональных игроков и поклонников онлайн-проектов компании в единое глобальное сообщество. Лига Wargaming предлагает поклонникам проектов компании пройти путь от просто хороших игроков до именитых профессионалов с собственной армией поклонников, спонсорскими контрактами и внушительными заработками. Благодаря регулярным турнирам и специальным, адаптированным под киберспорт режимам профессионалы совершенствуют навыки, любители перенимают опыт мастеров, а зрители наслаждаются зрелищным шоу и болеют за своих кумиров. О компании Wargaming

Wargaming — один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Компания была основана в 1998 году и за это время успела разработать и выпустить более 15 проектов. В настоящее время компания Wargaming работает над военной серией MMO-игр, посвящённых танковым, воздушным и морским сражениям середины XX века: World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. Все три проекта являются частью ММО-вселенной Wargaming.net (www.wargaming.net), объединяющей миллионы игроков в глобальное сообщество варгеймеров. В 2014 году Wargaming вышла на новые платформы, выпустив World of Tanks на Xbox 360 и World of Tanks Blitz на iOS и Android. В 2015 году состоялся релиз World of Tanks на Xbox One и World of Tanks Blitz на Windows 10. В 2016 году World of Tanks появилась на PlayStation®4, а World of Tanks Blitz — на Mac OS X. Wargaming — одна из первых компаний в индустрии видеоигр, которая наладила сотрудничество с военно-историческими музеями по всему миру, активно участвует в мероприятиях по сохранению и реставрации легендарных образцов военной техники и привлекает интерес других компаний к этой теме. Все акции и проекты Wargaming в этой области проходят в рамках созданной в 2013 году глобальной программы «Помним всё». Подробнее на сайте: wargaming.com

Источник: пресс-релиз компании