Генеральный директор UMS открыл виртуальную приемную

На официальном сайте мобильного оператора UMS www.ums.uz начала функционировать виртуальная приемная Генерального директора компании Сражитдина Сайфутдиновича Фахрутдинова. Посредством виртуальной приемной физические и юридические лица могут напрямую обратиться к главе ООО «UMS».

Все обращения, поступающие в виртуальную приемную Генерального директора UMS, будут иметь статус официальных. При этом для удобства граждан разработана специальная электронная форма обращения, также внедрена возможность просмотра его статуса. Организация объективного и своевременного рассмотрения поступивших в виртуальную приемную обращений будет обеспечиваться в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц».

«Одновременно с активным развитием сетей и внедрением новых продуктов мы неизменно работаем над тем, чтобы расширять каналы общения с клиентами, знать их мнения и предпочтения. Поэтому готовность к конструктивному диалогу, постоянное измерение удовлетворенности потребителей и стремление соответствовать их ожиданиям являются приоритетными в нашей деятельности, – говорит Генеральный директор ООО «UMS» Сражитдин Фахрутдинов. — В частности, виртуальная приемная наряду с традиционными каналами обратной связи будет предоставлять возможность получить исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы, позволит выступить с предложением и инициативой, открыто высказать свое мнение по актуальной теме».

Отметим, что в ООО «UMS» наряду с виртуальной приемной Генерального директора действуют и другие формы обратной связи. В частности, в режиме 24/7 функционирует call-центр, работают официальные страницы компании в социальных сетях Davra, Facebook и Одноклассники, имеется специальная форма обратной связи на официальном сайте компании, там же размещены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

Письменные обращения граждан также принимаются в собственных офисах мобильного оператора по всей республике. Кроме того, топ-менеджеры компании проводят регулярные выездные встречи с населением регионов республики, налажен механизм личного приема граждан руководством компании и территориальных подразделений.

Источник: пресс-релиз компании