Моделирование алгоритмов диагностики заболеваний почек

Группа узбекских программистов разработала моделирование алгоритмов диагностики заболеваний почек. Программа предназначена для моделирования алгоритмов диагностики заболеваний почек в лечебных учреждениях.

Программа включает ввод массива исходных данных в память компьютера пациентов с заболеваниями почек, правильное распределение по тактике лечения, определение сопутствующих заболеваний и компьютерную интерпретацию анализов, оценку погрешностей. Программа может применяться в научно-исследовательских институтах, клиниках и диагностических центрах для моделирования процессов выявляемости заболеваний.

Авторы — Алимджанов Иброхим, Ганиева Марапатхон, Убайдуллаева Сония, Хафизова Зимфира, Княжева Елена, Юнусов Дилшод, Болтабоева Мукаддасхон, Рустамова Ирода, 3окиров Ботиржон, Абдумуталибов Диёрбек и Салиев Акрамжон на данный программный продукт получили свидетельство № DGU 04152.

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