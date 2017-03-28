Моделирование алгоритмов диагностики заболеваний почек
28 марта 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
Группа узбекских программистов разработала моделирование алгоритмов диагностики заболеваний почек. Программа предназначена для моделирования алгоритмов диагностики заболеваний почек в лечебных учреждениях.
Программа включает ввод массива исходных данных в память компьютера пациентов с заболеваниями почек, правильное распределение по тактике лечения, определение сопутствующих заболеваний и компьютерную интерпретацию анализов, оценку погрешностей. Программа может применяться в научно-исследовательских институтах, клиниках и диагностических центрах для моделирования процессов выявляемости заболеваний.
Авторы — Алимджанов Иброхим, Ганиева Марапатхон, Убайдуллаева Сония, Хафизова Зимфира, Княжева Елена, Юнусов Дилшод, Болтабоева Мукаддасхон, Рустамова Ирода, 3окиров Ботиржон, Абдумуталибов Диёрбек и Салиев Акрамжон на данный программный продукт получили свидетельство № DGU 04152.