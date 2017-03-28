Портал электронного лицензирования – итог трех месяцев работы
28 марта 2017
Рубрика: Интернет и сети. Тэги: ,
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В целях активного развития деловой среды и поддержки предпринимателей в Республике Узбекистан в декабре 2016 года был запущен Портал электронного лицензирования. Система функционирует пока в тестовом режиме, но уже можно подвести кое-какие итоги.

Напомним, что основные задачи Системы – это повышение качества услуг лицензирующих органов и внедрение возможности оформления лицензий и разрешений посредством Комплекса информационных систем «Лицензия» через интернет.

В сфере лицензирования отдельных видов деятельности и выдаче документов разрешительного характера КИС «Лицензия» дает возможность получения информации, оформления лицензии и разрешительных процедур по 38 видам деятельности в следующих направлениях:

  • Транспорт;
  • Архитектура и строительство;
  • Биржа, риэлтерская деятельность, ломбарды, лотереи;
  • Культура, издательская деятельность, реклама;
  • Оборот драгоценных металлов и драгоценных камней;
  • Торговля;
  • Таможня;
  • Банки, страхование, ценные бумаги, микрокредитование;
  • Нефтегазовый комплекс и недропользование;
  • Медицина, фармацевтика, ветеринария;
  • Оборот опасных товаров и веществ;
  • Аудит, оценочная деятельность и адвокатская деятельность;
  • Информационные технологии, криптозащита, программы для эвм и фонограммы;
  • Образование, спорт и туризм

и т.д.

Несмотря на тестовый режим, КИС «Лицензия» полностью выполняет возложенные на нее задачи:  на сегодняшний день посредством системы было подано более 500 заявок, большая половина которых уже обработана и завершена.

КИС «Лицензия» была создана под контролем Центра развития системы «Электронное правительство» компанией UCD Micros.

Для создания полноценного и удобного инструмента лицензирования, просим всех заинтересованных протестировать Систему и направить свои замечания и предложения по ее совершенствованию по следующим контактам:

Центр развития системы «Электронное правительство»
г. Ташкент, 100015, улица Ойбек, 30
Тел.: +(998 71) 252-50-26
Факс: +(998 71) 252-50-27
E-mail: info@egov.uz

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