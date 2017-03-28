Портал электронного лицензирования – итог трех месяцев работы

В целях активного развития деловой среды и поддержки предпринимателей в Республике Узбекистан в декабре 2016 года был запущен Портал электронного лицензирования. Система функционирует пока в тестовом режиме, но уже можно подвести кое-какие итоги.

Напомним, что основные задачи Системы – это повышение качества услуг лицензирующих органов и внедрение возможности оформления лицензий и разрешений посредством Комплекса информационных систем «Лицензия» через интернет.

В сфере лицензирования отдельных видов деятельности и выдаче документов разрешительного характера КИС «Лицензия» дает возможность получения информации, оформления лицензии и разрешительных процедур по 38 видам деятельности в следующих направлениях:

Транспорт;

Архитектура и строительство;

Биржа, риэлтерская деятельность, ломбарды, лотереи;

Культура, издательская деятельность, реклама;

Оборот драгоценных металлов и драгоценных камней;

Торговля;

Таможня;

Банки, страхование, ценные бумаги, микрокредитование;

Нефтегазовый комплекс и недропользование;

Медицина, фармацевтика, ветеринария;

Оборот опасных товаров и веществ;

Аудит, оценочная деятельность и адвокатская деятельность;

Информационные технологии, криптозащита, программы для эвм и фонограммы;

Образование, спорт и туризм

и т.д.

Несмотря на тестовый режим, КИС «Лицензия» полностью выполняет возложенные на нее задачи: на сегодняшний день посредством системы было подано более 500 заявок, большая половина которых уже обработана и завершена.

КИС «Лицензия» была создана под контролем Центра развития системы «Электронное правительство» компанией UCD Micros.

Для создания полноценного и удобного инструмента лицензирования, просим всех заинтересованных протестировать Систему и направить свои замечания и предложения по ее совершенствованию по следующим контактам:

Центр развития системы «Электронное правительство»

г. Ташкент, 100015, улица Ойбек, 30

Тел.: +(998 71) 252-50-26

Факс: +(998 71) 252-50-27

E-mail: info@egov.uz

Источник