Портал электронного лицензирования – итог трех месяцев работы
28 марта 2017
Рубрика: Интернет и сети. Тэги: Интернет и сети, Узнет
Автор: Редакция журнала.
В целях активного развития деловой среды и поддержки предпринимателей в Республике Узбекистан в декабре 2016 года был запущен Портал электронного лицензирования. Система функционирует пока в тестовом режиме, но уже можно подвести кое-какие итоги.
Напомним, что основные задачи Системы – это повышение качества услуг лицензирующих органов и внедрение возможности оформления лицензий и разрешений посредством Комплекса информационных систем «Лицензия» через интернет.
В сфере лицензирования отдельных видов деятельности и выдаче документов разрешительного характера КИС «Лицензия» дает возможность получения информации, оформления лицензии и разрешительных процедур по 38 видам деятельности в следующих направлениях:
- Транспорт;
- Архитектура и строительство;
- Биржа, риэлтерская деятельность, ломбарды, лотереи;
- Культура, издательская деятельность, реклама;
- Оборот драгоценных металлов и драгоценных камней;
- Торговля;
- Таможня;
- Банки, страхование, ценные бумаги, микрокредитование;
- Нефтегазовый комплекс и недропользование;
- Медицина, фармацевтика, ветеринария;
- Оборот опасных товаров и веществ;
- Аудит, оценочная деятельность и адвокатская деятельность;
- Информационные технологии, криптозащита, программы для эвм и фонограммы;
- Образование, спорт и туризм
и т.д.
Несмотря на тестовый режим, КИС «Лицензия» полностью выполняет возложенные на нее задачи: на сегодняшний день посредством системы было подано более 500 заявок, большая половина которых уже обработана и завершена.
КИС «Лицензия» была создана под контролем Центра развития системы «Электронное правительство» компанией UCD Micros.
Для создания полноценного и удобного инструмента лицензирования, просим всех заинтересованных протестировать Систему и направить свои замечания и предложения по ее совершенствованию по следующим контактам:
Центр развития системы «Электронное правительство»
г. Ташкент, 100015, улица Ойбек, 30
Тел.: +(998 71) 252-50-26
Факс: +(998 71) 252-50-27
E-mail: info@egov.uz