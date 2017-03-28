В Ташкенте состоялся Microsoft Innovation Day

28 марта в Ташкенте состоялся Microsoft Innovation Day. Конференцию, посвященную инновационным разработкам корпорации, посетили представители бизнеса, руководители ИТ-подразделений компаний Узбекистана и журналисты профильных СМИ.

Ключевыми темами мероприятия стали:

Риски использования нелицензионного программного обеспечения и практические рекомендации по оптимизации бизнеса.

Анализ эффективности ведения бизнеса.

Облачные технологии — преимущества Office 365, Microsoft Azure.

Наталья Матасова, руководитель по лицензионному соответствию и управлению программными активами Microsoft, отметила, что в современном мире важность предотвращения использования нелицензионного программного обеспечения осознают многие предприятия и организации, ведь риски кибербезопасности могут иметь серьезные последствия для бизнеса. Например, злоумышленники намеренно загружают вредоносные программы в нелицензионный софт. Ежегодные исследования, проводимые Group IB, свидетельствуют, что в процессе поиска, загрузки и установки нелицензионного программного обеспечения пользователь подвергает свой компьютер риску в 92 случаях из 100.

Основная рекомендация для организаций состоит в правильном подходе к управлению программными активами (Software Asset Management, SAM), когда компании имеют достоверную информацию о том, какие именно программные продукты установлены в их сети, и являются ли они лицензионными.

На конференции также обсуждали сценарии применения Office 365 для различных бизнес-подразделений компании. Office 365 — это служба подписки на офисные приложения, благодаря которой у пользователя всегда будет последняя версия программ Microsoft.

Недавно анонсированный компанией новый инструмент для коммуникаций — Microsoft Teams — позволяет организовать совместную работу в Microsoft Office 365 наиболее продуктивным образом, поскольку включает в себя чат для работы над проектами, хаб для командной работы над документами, гибкую настройку для конкретных задач и безопасность данных внутри команды.

Виктор Дубовцев, руководитель направления серверных приложений, рассказал о возможностях облачной платформы Microsoft Azure, которую разработчики и ИТ- специалисты используют для разработки приложений, а также управления ими через всемирную сеть центров обработки данных Microsoft. Благодаря Azure разработчики могут создавать и развертывать решения в любом месте, используя необходимые инструменты, приложения и платформы. Кроме того, вспомогательные службы Azure во всем мире используются для вычислений, хранения данных, работы в сети и поддержания приложений.

Microsoft Innovation Day — масштабное мероприятие, которое объединяет руководителей бизнеса и ИТ-профессионалов по всему миру и направлено на повышение эффективности предприятий различных отраслей через использование информационных технологий. Дополнительную информацию о компании и продуктах Microsoft можно найти на сайте http://www.microsoft.com