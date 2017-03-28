Встреча с делегацией корпорации Microsoft

28 марта в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций состоялась встреча с делегацией корпорации Microsoft, прибывшей в Ташкент для участия в конференции “Microsoft Innovation Day”.

В ходе встречи гости проинформировали об опыте работы Microsoft в странах СНГ и выразили заинтересованность компании в расширении деятельности в Узбекистане. Узбекская сторона подтвердила интерес и выразила готовность в развитии практического сотрудничества в целях дальнейшего внедрения информационных технологий в государственное управление, различные отрасли экономики и социальной сферы, включая образование. Особо отмечена важность налаживания партнерства в сфере IT-образования между профильными университетами и Microsoft.

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