Школьные экзаменационные билеты на 2016-2017 учебный год уже доступны на портале ZiyoNET
29 марта 2017
Рубрика: Интернет и сети. Тэги: Интернет и сети, Узнет
Автор: Редакция журнала.
На Портале ZiyoNET в разделе «Библиотека» стали доступны аттестационные материалы и методические рекомендации за 2016-2017 учебный год, предназначенные для 4-9 классов общеобразовательных школ.
Для общеобразовательных школ:
- 4-синф – Она тили, математика, жисмоний тарбия фанлари – юклаб олиш
- 4-класc – Родной язык, математика, физическое воспитание – скачать
- 5-6-синф – барча фанлардан – юклаб олиш
- 5-6-класс-по всем предметам- скачать
- 7-8-синф-барча фанлардан- юклаб олиш
- 7-8-класс- по всем предметам- скачать
- 9-синф гуманитар фанлардан- юклаб олиш
- 9-синф аниқ фанлар- юклаб олиш
- 9-класс- гуманитарные предметы- скачать
- 9-класс – естественные и точные предметы –скачать
Для общеобразовательных школ с языком преподавания соседних стран:
- 4, 5, 7, 9-классы – Казакский язык – юклаб олиш
- 4, 5, 7, 9-классы – Таджикский язык – юклаб олиш
- 4, 5, 7, 9-классы – Киргизский язык– юклаб олиш
- 4, 5, 7, 9-классы – Туркменский язык – юклаб олиш
Для специализированных школ-интернатов и для детей с ограниченными возможностями за 9-10 классы:
- 9-10-синф Выпускные экзаменационные материалы на русском и узбекском языках – юклаб олиш
Данные материалы предназначены для преподавателей, учеников и их родителей для свободного использования.
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