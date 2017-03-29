Школьные экзаменационные билеты на 2016-2017 учебный год уже доступны на портале ZiyoNET

На Портале ZiyoNET в разделе «Библиотека» стали доступны аттестационные материалы и методические рекомендации за 2016-2017 учебный год, предназначенные для 4-9 классов общеобразовательных школ.

Для общеобразовательных школ:

Для общеобразовательных школ с языком преподавания соседних стран:

Для специализированных школ-интернатов и для детей с ограниченными возможностями за 9-10 классы:

9-10-синф Выпускные экзаменационные материалы на русском и узбекском языках – юклаб олиш

Данные материалы предназначены для преподавателей, учеников и их родителей для свободного использования.