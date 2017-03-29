Школьные экзаменационные билеты на 2016-2017 учебный год уже доступны на портале ZiyoNET
29 марта 2017
Рубрика: Интернет и сети. Тэги: ,
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На Портале ZiyoNET в разделе «Библиотека» стали доступны аттестационные материалы и методические рекомендации за 2016-2017 учебный год, предназначенные для 4-9 классов общеобразовательных школ.

Для общеобразовательных школ:

  1. 4-синф – Она тили, математика, жисмоний тарбия фанлари – юклаб олиш
  2. 4-класc – Родной язык, математика, физическое воспитание – скачать
  3. 5-6-синф – барча фанлардан – юклаб олиш
  4. 5-6-класс-по всем предметам- скачать
  5. 7-8-синф-барча фанлардан- юклаб олиш
  6. 7-8-класс- по всем предметам- скачать
  7. 9-синф гуманитар фанлардан- юклаб олиш
  8. 9-синф аниқ фанлар- юклаб олиш
  9. 9-класс- гуманитарные предметы- скачать
  10. 9-класс – естественные и точные предметы –скачать

Для общеобразовательных школ с языком преподавания соседних стран:

  1. 4, 5, 7, 9-классы – Казакский язык – юклаб олиш
  2. 4, 5, 7, 9-классы – Таджикский язык – юклаб олиш
  3. 4, 5, 7, 9-классы – Киргизский язык– юклаб олиш
  4. 4, 5, 7, 9-классы – Туркменский язык – юклаб олиш

 Для специализированных школ-интернатов и для детей с ограниченными возможностями за 9-10 классы:

  1. 9-10-синф Выпускные экзаменационные материалы на русском и узбекском языках – юклаб олиш

Данные материалы предназначены для преподавателей, учеников и их родителей для свободного использования.

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