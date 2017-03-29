Встреча с международным консультантом Юрием Мисниковым

В Центре «Электронное правительство» при участии международного консультанта по независимой оценке совместного проекта ПРООН «Продвижение электронного правительства для повышения качества предоставления государственных услуг», прошла встреча с экспертным исследователем в области электронного правительства и управления, Доктором философии Юрием Мисниковым.

На встрече международный эксперт ознакомился с деятельностью Центра, совместного проекта ПРООН «Продвижение электронного правительства для повышения качества предоставления государственных услуг», а также оценил актуальность, результативность управленческих работ и достижений проекта на основе успешных результатов проекта в области электронного правительства, государственных услуг, электронного участия и открытого правительства.

Юрий Мисников – с сентября 2014 года является научным сотрудником (на полставки) Центра технологий электронного правительства университета ИТМО (Университет информационных технологий, механики и оптики) а г. Санкт-Петербург, Россия. С 1993 по 2007 годы являлся штатным сотрудником Программы Развития ООН (ПРООН), в том числе на должности регионального советника в области информационно-коммуникационных технологий для целей развития и электронного управления по странам Европы и СНГ в Братиславе, Словакий (2001-2006). С 1999 по 2001 годы работал в качестве Заместителя Постоянного Представителя миссии ПРООН в Кыргызстане. До 1993 года работал научным сотрудником Белорусского государственного научно-исследовательского института по градостроительству (БелНИИП градостроительства).

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