Поток «Центры обработки данных» в программе Cisco Connect – 2017

В рамках потока «Центры обработки данных» посетители Cisco Connect – 2017 узнают о наиболее значительных тенденциях данной технологической области и познакомятся с разработками Cisco для построения нового поколения ЦОД. Поток будет работать в «Конгресс-зале 2».

Анализ, упрощение, автоматизация и защита – основные возможности, которые предоставляет развертывание ориентированных на приложения ЦОД и гибридных облаков. О реализации данных возможностей и стратегии по интеграции аналитических, сетевых, вычислительных и защитных функций со скоординированными политиками речь пойдет в докладе, посвященном центрам обработки данных нового поколения, который откроет работу потока. Аппаратные и программные инновации Cisco для центров обработки данных призваны помочь ИТ-организациям ускорить внедрение гибридных облачных конфигураций для удовлетворения потребностей заказчиков сегодня и в будущем.

В первый день конференции специалисты Cisco также расскажут об архитектуре Cisco ACI, унифицированной вычислительной системе Cisco UCS и программных средствах для управления облаком и инфраструктурой Cisco Enterprise Cloud Suite.

Второй день работы потока будет посвящен продуктам Cisco для центров обработки данных. Докладчики поделятся информацией о серии проверенных архитектур и решений для управления Flexpod на базе Cisco UCS, системе сетевой аналитики для ЦОД Cisco Tetration Analytics, этапах развития семейства коммутаторов для ЦОД Cisco Nexus.

Специалисты Cisco расскажут о практике проектирования и внедрения сетевой фабрики Cisco ACI в ЦОД небольшой организации, позволяющей построить сетевую инфраструктуру, управляемую «на языке приложений». Кроме того, будет детально рассмотрено конвергентное решение Vblock. Участники конференции узнают, как должна выглядеть конвергентная ИТ-инфраструктура для современного ЦОД, которая позволяет снижать операционные издержки, минимизировать риски при внедрении и эксплуатации ЦОД и гарантировать сроки доступности ИТ-ресурсов.

Работу потока продолжит выступление, в рамках которого будут освещены вопросы организации связи между территориально распределенными ЦОД. Далее прозвучит доклад о функционале гиперконвергентного решения Cisco HyperFlex, включающего сеть, вычислительные мощности и системы хранения. Завершит программу потока доклад о развитии решений Cisco для сетей хранения данных с использованием Cisco UCS, MDS, Nexus.

Все решения, упомянутые в лекционной части, в том числе Cisco UCS, Cisco HyperFlex, Cisco ACI, Cisco Enterprise Cloud Suite, посетители конференции смогут увидеть в действии и обсудить с экспертами Cisco в демонстрационной зоне «Центры обработки данных», которая будет развернута на выставке решений Cisco.

О медиапартнерах Cisco Connect – 2017

К настоящему времени статус медиапартнеров конференции получили уже 45 средств массовой информации из 4 городов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Омск), столицы Азербайджана – Баку и столицы Узбекистана – Ташкента.

Отраслевым информационным партнером Cisco Connect – 2017 стало петербургское интернет-издание ICT-online. Статус стратегического информационного партнера был присвоен информационно-аналитическому агентству TelecomDaily, также представляющему северную столицу России.

В Москве медиапартнерами форума стали телеканалы JSON.TV и «ПРО БИЗНЕС», журналы BIS Journal, Connect, Intelligent Enterprise, LAN, NBJ, Storage News, «Банковское обозрение», «ИКС-МЕДИА», «Мобильные телекоммуникации», «Первая миля», «РСпектр», «Рубеж», газета PC Week, интернет-порталы AllDataCenters.ru, Global CIO, SecurityLab, информационно-аналитический центр Anti-mallware, интернет-газета Comnews (Москва – Санкт-Петербург), сообщество профессионалов ЦОД DCComm.Club и проект Telecombloger.ru.

В Санкт-Петербурге информационную поддержку Cisco Connect – 2017 оказывают журналы «Control Engineering Россия», IT Manager, IT News, IT Expert, «Алгоритм безопасности», «Беспроводные технологии», «Теле-Спутник», «Компьютер-Mouse», «Вы и Ваш компьютер», интернет-порталы Astera.ru, Avtoritet.Net, Dailycomm, spbit.ru, itsz.ru, mskit, nnit, информационное агентство «АБН».

Также статус медиапартнеров московской Cisco Connect порталы MegaObzor.com (Казань) и «Техносфера» (Омск). В странах СНГ информационную поддержку предстоящей конференции оказывают журналы InfoCity (Баку) и infoCOM.UZ (Ташкент).

Зарегистрироваться для участия в Cisco Connect – 2017 можно по ссылке.

Источник: пресс-релиз компании