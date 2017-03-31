Интервью директора Центра обеспечения информационной безопасности Агентству УзА

В результате широкого внедрения в нашей стране ИКТ все больше организаций и учреждений Узбекистана создают собственные веб-сайты и автоматизированные базы данных, растут масштабы компьютеризации, внедряются современные мобильные и сетевые технологии.

Это создает необходимость обеспечения конфиденциальности данных, предотвращения их утечки и пресечения несанкционированного доступа к ценной информации.

О работе по обеспечению безопасности национальной информационной системы и отечественного сегмента интернета корреспондент УзА беседовал с директором Центра обеспечения информационной безопасности З.Рахматуллаевым.

Подробное интервью читайте на УзА и сайте ЦОИБ.

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