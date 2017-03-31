IUT и SKYLINE будут сотрудничать в подготовке IT-специалистов

Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) и компания SKYLINE (OOO Lit-Tel) подписали меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в сфере подготовки высококвалифицированных IT-специалистов.

В рамках меморандума IUT и SKYLINE планирует реализовать проект по созданию технологического центра для реализации проектов в области развития IT-индустрии в Узбекистане.

Технологический центр будет привлекать студентов IUT в разработку программных обеспечений и инновационных решений.

Компания SKYLINE также намерена привлекать студентов IUT для реализации проектов по созданию и разработке инновационных продуктов и сервисов.

Компания также рассмотрит возможность привлечь студентов университета на оплачиваемые стажировки, а также проведение совместных конкурсов и мероприятий в области развития беспроводной связи, робототехники, и искусственного интеллекта.

В рамках меморандума SKYLINE планирует рассмотреть возможность оказания спонсорской поддержки в реализации совместных мероприятиях для молодежи в рамках развития STEM-образования в Узбекистане, что позволит повышению интереса молодежи к науке, математике, технологии и инженерии.

Ректор IUT Сарвар Бабаходжаев сказала: «Мы рады сотрудничеству с компанией SKYLINE. Партнёрство университета и бизнеса будет способствовать подготовке высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий и развитию Узбекистана в целом. Мы надеемся, что сотрудничество с SKYLINE в скором времени даст свои позитивные результаты».

Источник: пресс-релиз