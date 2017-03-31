Учащимся колледжей и лицеев рассказали об информационной безопасности

В современных условиях бурного роста ИКТ можно наблюдать растущую вовлеченность молодежи в информационно-коммуникационную сферу. Растущее количество различных программ, технологий, разнообразных гаджетов и т.п. быстро осваивается и активно используется молодежью.

Наряду с этим, все большую актуальность обретают вопросы обучения основам информационной безопасности, воспитание у молодежи информационной культуры.

Центр обеспечения информационной безопасности провел серию учебных семинаров в профессиональных колледжах и академических лицеях по информационным и компьютерным технологиям города Ташкента.

Семинары, проведенные в режиме интерактивного диалога, вызвали большой интерес у учащихся. Специалисты Центра рассказали и разъяснили учащимся об играх, распространяемых в сети Интернет, об этике поведения в онлайн-среде, о вирусах и защите от них, ознакомили с основными элементами паролирования, защиты почты и др.

Источник