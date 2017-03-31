Встреча с представителями компании “SAFRAN”

30 марта в Центре «Электронное правительство» прошла официальная встреча с представителями компании “Safran”, старшим Вице-президентом Директората по Международному развитию, Франсуа Перрашон, Вице Президентом Азиатско-Тихоокеанской Международной дирекции, Сабиной Доминжот и консультантом компании Morpho в Узбекистане, Абдуллой Абдукадировым.

Основной целью данной встречи является совершенствование проектов, направленных на развитие системы электронного правительства, обеспечение их безопасности, а также защиту информационных систем.

Во время обсуждения стороны договорились повторно рассмотреть вопрос исполнения изученных вопросов во время недели ИКТ, которая будет проходить в сентябре 2017 года.

Напоминаем, что деятельность компании “SAFRAN” направлена на информационную безопасность, внутреннюю законодательную систему, системы уголовного правосудия, пограничный контроль, банковское дело, телекоммуникации, средства взрывания и системы обнаружения для борьбы с наркотиками, контроль доступа, общественную безопасность и смарт – карты.

Компания разрабатывает системы отпечатков пальцев, биометрические терминалы, сим-карты, электронные ворота и идентификационные карты.

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