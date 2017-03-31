Заключительные комментарии в рамках встречи с международным экспертом

31 марта в Центре развития системы «Электронное правительство» в рамках cовместного проекта ПРООН «Продвижение электронного правительства для повышения качества предоставления государственных услуг» была организована финальная встреча с международным экспертным исследователем в области электронного правительства и управления, Доктором философии Юрием Мисниковым.

В процессе встречи международный эксперт дал свою положительную оценку о проделанных работах в рамках проекта, а также высоко оценил практические и аналитические работы, всязанные с госуслугами, порталом открытых данных, конкурсом Хакатон и т.д.

В качестве специалиста Ю. Мисников высказал свои предложения касательно изучения опыта Молдовы, Эстонии и других стран в сфере преобразования государственных услуг в электронный вид.

Напоминаем, что Юрий Мисников с сентября 2014 года является научным сотрудником Центра технологий электронного правительства ИТМО (Университет информационных технологий, механики и оптики) в г. Санкт-Петербург, Россия. С 1993 по 2007 годы являлся штатным сотрудником Программы Развития ООН (ПРООН), в том числе на должности регионального советника в области информационно-коммуникационных технологий для целей развития и электронного управления по странам Европы и СНГ в Братиславе, Словакии (2001-2006).

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