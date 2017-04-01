Huawei отчитался о росте выручки

Крупный китайский производитель телекоммуникационного оборудования и бытовой электроники Huawei отчитался по итогам прошлого года. Как сообщается, все три подразделения компании — Carrier, Enterprise и Consumer Business Group сумели добиться существенного роста выручки.

Чистая прибыль компании увеличилась на 0,4% до $5,3 млрд., в то время как рост суммарной выручки достиг 32% до $75,1 млрд.

В частности, выручка подразделения Huawei Carrier, которое является крупнейшим, в годовом выражении увеличилась на 24% до $41,8 млрд.

Второе не менее крупное подразделение Huawei Consumer BG, охватывающее 34,5% всех продаж, сообщило о росте выручки на 47% до $25,9 млрд. Отмечается также, что продажи смартфонов увеличились на 29% до 139 млн. штук. Все благодаря новой линейке моделей P9.

Самый высокий рост наблюдался в подразделении Enterprise. Его выручка увеличилась на 47% до $5,9 млрд.

В рассматриваемом периоде крупнейшим рынком компании остался Китай. 45% всей выручки компании получено в Поднебесной. Вторым крупным рынком сбыта стали Европа, Ближний Восток и Африка. Суммарно эти страны сгенерировали 30% всей выручки.

Источник: пресс-релиз