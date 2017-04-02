Консультативное совещание по мониторингу на местах в рамке проекта ACADEMICA в ТУИТ

29 марта 2017 года в Ташкенском университете информационных технологий имени Мухаммда ал-Хоразмий (ТУИТ) состоялось консультативное заседание по реализации проекта ACADEMICA в целях мониторинга (ФМ), проводимого офисом Erasmus+ в Узбекистане.

До начала заседания состоялась встреча представителей Erasmus+ c проректором ТУИТ Файзуллой Агзамовым, на которой обсуждались вопросы общего состояния проектной деятельности.

Встречу открыл координатор проекта ACADEMICA в Узбекистане Сабиржан Юсупов, дал информацию о мероприятиях, проводимом в рамках проекта, а также представил участников встречи. В соответствии с повесткой дня, эксперт Национального офиса Erasmus+ в Узбекистане, Кудрат Бахадиров разъяснил цели консультативного визита, проводимого для мониторинга проекта, рассказал о правилах проведения ФМ по оценке текущей деятельности проекта, которые направлены на формулирование рекомендаций и предложений по лучшему охвату целей и задач проекта, а также осуществляемых мероприятиях и результатах.

С.Юсупов ознакомил присутствующих с текущими мероприятиями по реализации проекта ACADEMICA, подчеркнув основные достижения, полученные до настоящего момента. Наргиза Усманова представила обзор осуществленных мероприятий и достигнутых результатов в рамках проекта ACADEMICA.

По итогам представленных презентаций К. Бахадиров выразил интерес по поводу наличия обратной связи с преподавателями, возможностям структурных и других мер, которые необходимо учитывать на официальном уровне, а также отношений с юридическими и регуляторными сторонами реализации и распространения результатов проекта. Он затронул ряд вопросов, связанных с действиями по оценке результатов проекта на институциональном уровне, необходимостью рассмотреть возможности электронного обучения для ТУИТ, финансовых схем в рамках реализации проекта, а также процедур предоставления оборудования. Возник также вопрос об инструментах, используемых для управления проектами, в частности, о наличии каких-либо платформ для эффективной коммуникации между участниками проекта.

Затем участники были приглашены к открытой дискуссии. С.Юсупов и К.Бахадиров выступили с заключительными выводами и комментариями по текущей деятельности и дальнейшим шагам в рамках проекта ACADEMICA.

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