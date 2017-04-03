IUT начал реализацию программы по подготовке местных профессоров

Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) начал практическую реализацию программы по подготовке местных профессоров. Первый преподаватель университета направлен в Республику Корея для повышения своих навыков и квалификации.

Напомним, что в ноябре 2015 года IUT и Университет Инха в Республике Корея подписали меморандум по подготовке местных профессоров. Документ направлен на организацию обучения специалистов Узбекистана в ведущих вузах мира.

Ассистент профессора Хусанбек Гафуров начал обучение в престижном Университете Сонгюнгван (Sungkyunkwan University) в Республике Корея в рамках программы по подготовке местных профессоров.

Хусанбек Гафуров будет обучаться в Университете Сонгюнгван в течение двух лет. После возвращения в Узбекистан он сможет вносить свой вклад в дело подготовки кадров для IT сферы на базе УИТ.

Ректор Университета Инха в г. Ташкенте Сарвар Бабаходжаев отметил: «С первых годов деятельности университета администрация IUT придает большое внимание к привлечению местных профессоров к учебному процессу. Сейчас в ВУЗе на ряду с иностранными специалистами работают несколько профессоров из Узбекистана, которые получили образование и опыт в престижных зарубежных университетах».

«В рамках подготовки местных профессоров мы планируем отправлять молодых специалистов для повышения квалификации и получения докторской степени в зарубежные вузы на ежегодной основе. Мы считаем, что наряду с подготовкой специалистов ИКТ, мы также должны обратить внимание к подготовке местных профессоров», — сказал ректор IUT.

Хусанбек Гафуров, в свою очередь, подчеркнул: «Я хотел бы выразить свою благодарность администрации Университета Инха в г. Ташкенте за предоставленную возможность пройти обучение в Университете Сонгюнгван. На сегодняшний день руководство Узбекистана уделяет большое внимание развитию науки. После обучения я надеюсь внести свой вклад в эти процессы».

Источник: пресс-релиз