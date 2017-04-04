Прошла встреча с представителями Азиатского банка развития

3 апреля 2017 года в Центре развития системы «Электронное правительство» прошла встреча с участием главного экономиста Азиатского банка развития (АБР) господином Асадулла Хан Сумбал.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере PR службы Центра Электронного правительства.

По итогам встречи, стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в сфере PR и электронного правительства.

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