Мининфоком приглашает будущих лидеров сферы IT

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан объявляет о формировании базы данных руководителей и специалистов по ИКТ, для включения их в резерв на руководящие должности в ИКТ подразделениях Министерства и других органов государственного и хозяйственного управления.

Заинтересованным во включении их в базу данных необходимо направить справку-объективку (скачать образец) и аналитическую справку о своей деятельности за последние три года в Отдел кадров Министерства по адресу: г.Ташкент, проспект А.Темура, д.4, или по электронной почте: hr@mitc.uz.

Телефоны для справок: 2384116, 2384143, 2384312.

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