В центре «Электронное правительство» были обсуждены вопросы стратегии

4 апреля в Центре «Электронное правительство» прошла встреча с участием соответствующих начальников отделов Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, а а также директором Центра стратегического развития, Акмалом Бурхоновым.

На встрече были обсуждены вопросы касательно развития системы «электронное правительство» в рамках Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы.

Вместе с тем были обсуждены вопросы касательно реализованных со стороны Центра «Электронное правительство» проектов, а также рассмотрен вопрос сотрудничества в рамках реализации крупных проектов, запланированных в будущем.

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