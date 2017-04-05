Встреча с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

4 апреля в Центре «Электронное правительство» прошла встреча с участием представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, старшим советником Ханс-Ульрих Имом, национальным советником Муродом Хусановым, а также представителем Мининфоком.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в области совершенствования открытых данных и системы обсуждения нормативно- правовых актов в дальнейшем с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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