Обсуждены преимущества Портала электронного лицензирования

6 апреля в Ташкенте состоялась пресс-конференция по случаю запуска комплекса информационных систем (Портала) «Лицензия», предназначенного для предоставления интерактивных услуг в сфере лицензирования и разрешительных процедур предпринимателям. Её организаторами выступили Мининфоком совместно с Центром «Стратегия развития» и Центром развития системы «Электронное правительство».

На пресс-конференции приняли участие представители Мининфоком, Центра «Стратегия развития» и Центра развития системы «Электронное правительство», а также представители из более 50 министерств и ведомств.

Данная система разработана в рамках выполнения задач, вытекающих из Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что Комплекс информационных систем «Лицензия» повысит эффективность взаимодействия лицензирующих органов с субъектами предпринимательства, обеспечив открытость сведений о лицензировании отдельных видов деятельности в Республике Узбекистан, в том числе сведений, включенных в реестры лицензий.

Система «Лицензия» будет предоставлять гражданам и организациям информацию о лицензируемых видах деятельности и разрешительных процедурах, порядке их оформления, а также о выданных лицензиях и разрешениях, сроках их действия и их текущем статусе. С помощью системы будет представлена возможность направить заявку на оформление лицензий и разрешений в электронной форме. Кроме того повысится производительность труда сотрудников организаций, осуществляющих ведение реестров лицензий и разрешений.

Напомним, что Портал электронного лицензирования (https://license.gov.uz) был запущен в декабре 2016 года и в настоящее время функционирует в тестовом режиме. В систему сотрудниками министерств и ведомств уже внесено около 600 заявок в сфере лицензирования и разрешительных процедур, половина из которых обработана и сформирован реестр, состоящий из более 41 тыс. лицензий и разрешительных документов.

В данный момент на портале имеется возможность получения информации о документах, необходимых для оформления лицензий и разрешений, сроках оформления и стоимость оформления по 40 видам деятельности. В частности охвачены сферы транспорта, таможни, банка архитектуры и строительства, культуры, издательства, рекламы, торговли, медицины и другие.

В ходе пресс-конференции представители средств массовой информации получили ответы на интересовавшие их вопросы связанные с функционированием комплекса информационных систем «Лицензия».

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