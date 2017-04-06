Technovation Uzbekistan в Инха

С первых дней запуска Technovation Uzbekistan Inha University in Tashkent активно поддерживает программу, предоставляя аудитории для наших тренингов и встреч, а также вовлекая своих студентов в работу конкурса. Нам удалось побеседовать с ведущим специалистом Отдела развития сотрудничества и привлечения спонсорских средств, Председателем женского комитета Университета Инха Умаровой Хилолой.

Очень приятно что Университет Инха поддержал программу Technovation. Много ваших студентов являются менторами и волонтерами данной программы. Как это отразилось на учащихся вашего Университета? Стали ли они более ответственными, сплоченными?

Безусловно, участие в программе Technovation имеет свое благоприятное влияние на наших студентов. Менторство развивает не только лидерские качества, которые так важны в студенчестве, но и чувство командного духа. Работая над проектами совместно со своими командами, участники развивают критическое мышление и креативность, что помогает в обучении нашим студентам. Социальный аспект также не остается не затронутым. Прослеживается повышенный интерес студентов к общественным мероприятиям. Учащиеся университета стараются внести свою лепту в жизнь Университета.

Как вы считаете с учетом опыта организации и проведения программы Technovation нужны ли вообще программы и конкурсы такого рода у нас в Узбекистане?

Проведение подобных программ и конкурсов в Узбекистане не просто нужно, а необходимо для должного развития подрастающего поколения нашей Родины. Такого рода мероприятия помогают выявить и развить высокий потенциал молодежи. Помимо этого, участие в конкурсах дает возможность попробовать себя в совершенно новом амплуа, которое может сыграть решающую роль при выборе жизненного пути. Масштабы влияния таких программ, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

С учетом того, что основные тренинги проходят у вас, в здании Университета, появился ли интерес у девочек-участниц к вашему учебному заведению?

Интерес девочек к нашему учебному заведению определенно возрос. Девочки смогли воочию увидеть и прочувствовать атмосферу нашего университета. От студентов участницы узнали много ценной информации, касающейся как поступления, так и непосредственно обучения в Университете Инха. Пребывание в университете служит своеобразной мотивацией для участниц конкурса.

Что вы пожелаете девушкам-участницам и просто молодым девушкам Узбекистана?

Девушка может быть гениальной и талантливой, однако, не веря в себя, ей многого не добиться. Вера в себя – залог успеха. Порой не хватает именно этого. Каждый достоин большего, чем он имеет, и все понимают это, но действуют лишь единицы. Участие в программе Technovation – небольшой шаг к достижению глобальной цели – реализации себя. Очень сложно найти свое место в этом огромном мире. Желаю каждой девушке не бояться неудач, а бояться бездействия. Верьте. Действуйте. Реализуйтесь.

Источник