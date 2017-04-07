Производственные предприятия АК «Узбектелеком» на Промышленной ярмарке и Кооперационной бирже

С 5 по 7 апреля 2017 года в выставочных павильонах НВК «Узэкспоцентр» проводится отраслевая промышленная ярмарка и Кооперационная биржа Комплекса по вопросам образования и науки, молодежной политики, культуры, информационных систем и телекоммуникаций.

На ярмарке АК «Узбектелеком» представляет производственные предприятия ООО Telecom Devices Pro (Каталог продукции), СП ООО Broadband Solutions (Каталог продукции), СП ООО Telecom Innovations (Каталог продукции), СП ООО ZTT TELEKOM (Каталог продукции) и СП ООО SMART VISION (Каталог продукции). Ими на стендах представлен широкий ассортимент телекоммуникационного оборудования для использования, как на сетях телекоммуникаций, так и для абонентского использования.