SAP объявляет о старте онлайн-конкурса для разработчиков «SAP Кодер»

SAP начинает онлайн-конкурс «SAP Кодер» для индивидуальных разработчиков и компаний, занимающихся разработкой ПО. Участники конкурса разработают собственное программное решение на базе SAP Cloud Platform – инновационной открытой облачной платформы SAP для Интернета Вещей, машинного обучения и прочих цифровых сценариев.

Особенность конкурса «SAP Кодер» – участники должны написать ПО для решения реальных бизнес-задач, предоставленных российскими клиентами SAP. Победители будут объявлены 28 июня на очном финале в Москве после презентации работ перед жюри, в состав которого войдут представители крупнейших российских компаний и SAP. Председателем жюри будет Рольф Шуманн (Rolf Sсhumann), вице-президент SAP по Платформе и Инновациям в европейском регионе.

В рамках «SAP Кодер» участникам будет предложено решить одну из трёх задач, поставленных организаторами: массовый подбор персонала, стимулирование продаж в розничной сети или создание системы управления холодильным оборудованием – или предложить собственную задачу. Приложение должно быть развернуто на базе SAP Cloud Platform, для этого участники получат бесплатный доступ к облачной платформе. Специалисты SAP проведут для конкурсантов обучающие вебинары и семинары по работе с SAP Cloud Platform.

Конкурс «SAP Кодер» продлится до 28 июня и будет состоять из нескольких этапов. Во время первого онлайн-этапа участники должны подготовить приложение и до 5 июня отправить свою работу организаторам. С 5 по 20 июня будут определены финалисты конкурса, которые выступят 28 июня на очном финале в Москве. Подробная информация о правилах и требованиях при разработке приложений доступна на сайте www.sapcoder.ru.

В финале жюри выберет лучшие работы на основе трёх главных критериев: функциональность решения, пользовательский интерфейс и оригинальность приложения. Участники в номинации для индивидуальных разработчиков получат возможность выиграть обучение в SAP, денежные призы, планшет iPad Pro и главный приз – поездку в Лас Вегас на конференцию SAP TechEd 2017. Призами для победителей «SAP Кодер» в номинации для компаний-разработчиков станут годовой партнёрский доступ к SAP Cloud Platform и возможность продвигать свое решение в SAP App Center, на SAP Форуме 2018 и других площадках SAP.

«Мы хотим открыть для широкой аудитории разработчиков рынок, на который непросто получить доступ: рынок приложений и сервисов для бизнес-заказчиков, крупных компаний, – говорит Наталия Парменова, исполнительный директор SAP СНГ. – «SAP Кодер» – это шанс испытать свои силы при решении реальных бизнес-задач и продемонстрировать свои умения и навыки потенциальным клиентам и партнерам».

Источник: пресс-релиз компании