Усовершенствовано мобильное приложение «UZEX»

В целях создания дополнительных удобств для участников биржевых торгов, а также членов биржи с 4 апреля текущего года в магазине приложений Google play доступна обновленная версия мобильного приложения «UZEX».

Новая версия приложения АО «УзРТСБ» значительно усовершенствована и полностью соответствует рекомендательным стандартам компании Google. Главной отличительной чертой приложения является модернизированный интерфейс и его мультиязычность – опция выбора государственного, русского или английского языка.

Кроме того, разработан отдельный раздел приложения который позволяет своевременно информировать клиентов о выставленных товарах на биржевые торги. В частности, пользователь может произвести подписку на интересующий его биржевой контракт и получать уведомления о выставленных объемах, стартовых ценах по выбранному контракту.

При разработке приложения оптимизирован функционал раздела “Баланс”, в котором подробно отображается состояние каждой транзакции, в том числе информация об отгрузке товара или аннулировании биржевой сделки. При этом покупатель получает оповещение о приближении окончания срока оплаты за приобретенный товар, что в свою очередь предоставляет ему возможность своевременно выполнять свои финансовые обязательства.

Другим новшеством является сервис “Рабочее место”, разработанный специально для членов биржи. В данном блоке брокеры и трейдеры в режиме реального времени могут проверить статус платежа за брокерское и рабочее места, а также оперативно получать решения Дисциплинарной комиссии биржи.

Скачать приложение можно из Play Market

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