В ТУИТ семинар «Автомобили, управляемые без участия человека»

4 апреля в для преподавателей и студентов факультетов «Компьютерный инжиниринг» и «Программный инжиниринг» ТУИТ был организован семинар «Автомобили, управляемые без участия человека», который вел профессор университета Тонгжи (КНР) Фаррух Кушназаров.

На семинаре, в частности, обсуждались технические параметры и тенденции производства автомобилей, управляемых без участия человека, внедрении информационно-коммуникационных технологиях в автомобилестроении, в проводимых на сегодняшний день научных изысканиях и изменениях в автомобильной индустрии. Данное мероприятие было организовано в интерактивной форме и вызвало большой интерес у студентов. Также студенты получили ответы на интересующие их вопросы.

OYOHA является программно-аппаратным комплексом, который может управлять передвижением автомобилей без участия человека. При применении OYOHA используется lidar, радар, видеокамера, GPS-навигатор и другие устройства.

Lidar – устройство по вычислению 3D-модели на расстоянии около 100 метров.

Радар – выполняет функции определения расстояния до окружающих предметов.

Видеокамеры работают на основе алгоритмов специального компьютерного зрения.

Определено, что коды программы одного комплекса OYOHA могут превышать коды всей социальной сети Facebook.

Кушназаров Фарруx Исакулович в 2016 году защитил ученую степень кандидата технических наук в Санкт-Петербургском государственном университете железных дорог, в настоящее время ведет работу над созданием и совершенствованием интеллектуальных информационных технологий в Китае.

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