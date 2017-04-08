IUT и «UNICON.UZ» подписали меморандум о взаимопонимании

Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) и ГУП Центр научно-технических и маркетинговых исследований «UNICON.UZ» подписали меморандум о взаимопонимании.

В рамках меморандума стороны договорились рассмотреть возможность совместного использования исследовательских лабораторий в сфере научно-технических разработок и тестирования результатов разработок студентов и профессорско- преподавательского состава IUT в производственных процессах UNICON.UZ.

IUT и UNICON.UZ будут также сотрудничать в сфере публикации научных статей студентов и профессоров университета в научно-техническом журнале «Ахборот коммуникациялар: Тармоклар – Технологиялар — Ечимлар». Отметим, что UNICON.UZ является издателем данного журнала.

IUT и UNICON.UZ также намерены совместно реализовывать проекты с привлечением студенческого и профессорско- преподавательского состава вуза в реализуемые и планируемые государственные проекты UNICON.UZ.

Студенты IUT также получат возможность на ежегодной основе пройти стажировку в UNICON.UZ.

Еще одним направлением сотрудничества станет проведение совместных мероприятий, технических лагерей, и фестивалей среди молодёжи Узбекистана с целью продвижения и поощрения интереса к таким ключевым академическим областям, как наука, математика, технологии и инженерия.

Стороны договорились совместно реализовывать проекты по проведению республиканских и международных семинаров, конференций, круглых столов, а также, мастер классов и гостевых лекций для укрепления практических навыков студентов и выпускников УИТ с целью содействия развитию ИТ-индустрии в стране.

Источник: пресс-релиз