Надежная защита Вашего дома от «COMZA CYFRAL SERVICE», нового партнера CLICK!
8 апреля 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
Современные системы контроля доступа на сегодняшний день повсеместно применяются и в обычной жизни, помогая нам охранять свой дом или подъезды в многоквартирных зданиях от нежелательных посетителей, грязи и сквозняков.
Новый партнер системы CLICK – узбекско-российская компания ООО «Comza Cyfral Service» ведет свою деятельность с 2010 года и является одной из лидирующих компаний в сфере монтажа и обслуживания различных домофонных систем в Узбекистане и является официальным дилером завода-изготовителя «Цифрал», г.Брянск, Российская Федерация.
Пользователи CLICK теперь могут проводить оплаты за услуги данной компании непосредственно со своих мобильных телефонов.
В Facebook
В Twitter
В Telegram
В Одноклассники
ВКонтакте