Надежная защита Вашего дома от «COMZA CYFRAL SERVICE», нового партнера CLICK!

Современные системы контроля доступа на сегодняшний день повсеместно применяются и в обычной жизни, помогая нам охранять свой дом или подъезды в многоквартирных зданиях от нежелательных посетителей, грязи и сквозняков.

Новый партнер системы CLICK – узбекско-российская компания ООО «Comza Cyfral Service» ведет свою деятельность с 2010 года и является одной из лидирующих компаний в сфере монтажа и обслуживания различных домофонных систем в Узбекистане и является официальным дилером завода-изготовителя «Цифрал», г.Брянск, Российская Федерация.

Пользователи CLICK теперь могут проводить оплаты за услуги данной компании непосредственно со своих мобильных телефонов.

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