Специалисты Центра обеспечения информационной безопасности провели семинар в “Узфармсаноат”

Продолжаются работы по повышению уровня осведомленности о вопросах информационной безопасности при используемых информационно-коммуникационных технологиях, а также координации деятельности специализированных структурных подразделений органов хозяйственного управления.

7 апреля 2017 года в «Узфармсаноат» совместно с Центром обеспечения информационной безопасности был проведен семинар, посвященный вопросам обеспечения информационной безопасности.

На семинаре специалистами Центра было рассказано о различных аспектах и особенностях информационной безопасности, про атаки фишинг, фарминг, DoS/DDoS и другие.

На семинаре были даны ответы на интересующие вопросы в сфере информационной безопасности.

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